Zweites Training in Brasilien, LIVE ab 20 Uhr

Die Formel 1 macht Station auf der Kultstrecke in Brasilien: Das zweite Training auf der Rennstrecke von Interlagos in Sao Paolo! Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Emotionale Senna-Erinnerung
Brasilien ist die letzte Station eines Triple-Headers mit Grands Prix in drei aufeinanderfolgenden Wochen. „Es wird ein ganz besonderes Wochenende. Ich freue mich sehr darauf, denn die Unterstützung aus Brasilien im Allgemeinen war unglaublich – nicht nur in diesem Jahr, sondern bereits seit dem vergangenen Jahr“, sagte Weltmeister Kimi Antonelli, der als Hommage an Brasiliens verstorbenen Helden Ayrton Senna einen speziellen Helm tragen wird.
Gleichzeitig soll damit an Sennas emotionalen ersten Heimsieg vor 35 Jahren erinnert werden. In einem der dramatischsten Rennen der F1-Geschichte verlor Senna 1991 wegen Getriebeproblemen bei seinem McLaren in Führung liegend nacheinander Gänge. Die letzten sieben Runden musste er bei Regen komplett im sechsten Gang fahren. Völlig entkräftet, brauchte er nach der Zieldurchfahrt fremde Hilfe, um aus seinem Auto zu steigen. „Es war nicht der größte Sieg meines Lebens, aber einer, bei dem ich alles gegeben habe, was ich hatte“, sagte Senna später. Im selben Jahr gewann er seinen dritten und letzten Fahrertitel.
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