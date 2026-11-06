Zweites Training in Brasilien, LIVE ab 20 Uhr

Gleichzeitig soll damit an Sennas emotionalen ersten Heimsieg vor 35 Jahren erinnert werden. In einem der dramatischsten Rennen der F1-Geschichte verlor Senna 1991 wegen Getriebeproblemen bei seinem McLaren in Führung liegend nacheinander Gänge. Die letzten sieben Runden musste er bei Regen komplett im sechsten Gang fahren. Völlig entkräftet, brauchte er nach der Zieldurchfahrt fremde Hilfe, um aus seinem Auto zu steigen. „Es war nicht der größte Sieg meines Lebens, aber einer, bei dem ich alles gegeben habe, was ich hatte“, sagte Senna später. Im selben Jahr gewann er seinen dritten und letzten Fahrertitel.