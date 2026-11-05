Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Prohaska & Herzog

Mut zur Offensive sorgt für mehr Tor-Spektakel

Fußball National
05.11.2026 18:30
Österreichs Kult-Zehner Andi Herzog und Österreichs Jahrhundertkicker Herbert Prohaska.
Österreichs Kult-Zehner Andi Herzog und Österreichs Jahrhundertkicker Herbert Prohaska.(Bild: Gerhard Gradwohl)
Porträt von Herbert Prohaska
Porträt von Andreas Herzog
Von Herbert Prohaska und Andreas Herzog

Die beiden Experten analysieren: Warum in der Champions League über vier Treffer pro Partie fallen. Wieso sie die Entwicklung im internationalen Fußball freut. Plus: Warum der LASK vom neuen Modus profitiert und der VAR vor allem den Stürmern zugute kommt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Herbert Prohaska: Die vielen Tore, die mittlerweile fallen, haben alleine in der Champions League vor allem auch einen Grund: Durch die neue Ligaphase ist der Qualitätsunterschied in einzelnen Partien viel spürbarer.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
05.11.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
334.520 mal gelesen
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
113.306 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
112.683 mal gelesen
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
3108 mal kommentiert
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
637 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
543 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Fußball National
Europa League
LIVE: Anpfiff! Wie startet Salzburg in Anderlecht?
Sport Tv Logo
Fußball-Bundesliga
Warum es wegen der neuen Regeln mehr Partien gibt
Sport Tv Logo
Legionäre in Krakau
Heißes Hochrisiko-Derby in der „Stadt der Messer“
Sport Tv Logo
Prohaska & Herzog
Mut zur Offensive sorgt für mehr Tor-Spektakel
Aufstellung ist da!
Mit dieser Elf startet Salzburg gegen Anderlecht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf