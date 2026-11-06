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Nebel und Sonne

Frostiger Start, dann zeigt sich die Herbstsonne

Österreich
06.11.2026 05:00
Es bleibt am Freitag in ganz Österreich herbstlich.
Es bleibt am Freitag in ganz Österreich herbstlich.(Bild: Doris Seebacher)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Freitag startet in Österreich vielerorts ziemlich frisch. In einigen Regionen hält sich zunächst dichter Nebel, dazu wird es stellenweise sogar frostig. Doch im Laufe des Tages zeigt sich immer häufiger die Sonne. Besonders abseits der Nebelgebiete dürfen sich die Österreicher auf einen freundlichen Herbsttag freuen.

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Vor allem im Donautal, im Mühl- und Waldviertel sowie in manchen Tälern und Becken kann sich der Nebel zunächst hartnäckig halten. Meist setzt sich aber spätestens zu Mittag die Sonne durch. Im Westen ziehen am Nachmittag dichtere Wolken auf, in Tirol und Vorarlberg sind vereinzelt auch ein paar Regentropfen möglich.

Bis zu 15 Grad möglich
In der Früh sinken die Temperaturen teils unter den Gefrierpunkt. Tagsüber werden je nach Sonnenschein und Nebel zwischen vier und 15 Grad erreicht. Am mildesten wird es in einigen Tälern an der Alpennordseite. Im Donauraum macht sich zudem lebhafter Ostwind bemerkbar.

Auch das Wochenende verspricht überwiegend ruhiges Herbstwetter. Nach teils zähem Frühnebel darf sich vielerorts wieder die Sonne zeigen.

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