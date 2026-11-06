Frostiger Start, dann zeigt sich die Herbstsonne

Vor allem im Donautal, im Mühl- und Waldviertel sowie in manchen Tälern und Becken kann sich der Nebel zunächst hartnäckig halten. Meist setzt sich aber spätestens zu Mittag die Sonne durch. Im Westen ziehen am Nachmittag dichtere Wolken auf, in Tirol und Vorarlberg sind vereinzelt auch ein paar Regentropfen möglich.