Ab 21 Uhr LIVE: Sturm Graz gegen NK Celje

Sturm in EL zu Hause ohne Saisonniederlage

„Wir sind richtig gut in die Europa League gestartet, gegen Gegner, die vermeintlich außerhalb unserer Kragenweite waren. Insbesondere in den Heimspielen haben wir gesehen, dass wir mithalten konnten“, sagte Ingolitsch. Vor Marseille hatte sein Team auch mit einem 0:0 gegen Stade Rennes zu Hause gepunktet. Nichts zu holen gab es nur beim 0:3 in Bournemouth. Sturms Coach sprach von einer „Riesenchance“, die Aufstiegschancen zu erhöhen. „Mit einem Sieg muss es uns gelingen, die Tür aufzumachen, um das Unmögliche möglich zu machen“, verlautete der 34-Jährige. Die Grazer sind als Tabellen-19. mit vier Punkten aktuell voll auf Aufstiegskurs, Celje liegt als 29. außerhalb der für das Weiterkommen nötigen Top-24-Ränge.