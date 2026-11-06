HSV gegen Mönchengladbach, LIVE ab 20.30 Uhr

Während der HSV mit neun Punkten derzeit auf dem Relegationsrang liegt und von Anfang an mit Abstiegskampf geplant hat, schaut die Situation in Gladbach deutlich angespannter aus. Nach einem historisch schlechten Saisonstart liegt man mit nur vier Punkten auf dem letzten Platz und muss schon jetzt um den Klassenerhalt bangen.