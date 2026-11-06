HSV gegen Mönchengladbach, LIVE ab 20.30 Uhr

Neunter Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga! Der Hamburger SV empfängt Borussia Mönchengladbach zum Kellerduell. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Gladbach braucht drei Punkte
Am Freitagabend treffen in der höchsten deutschen Fußballliga zwei Traditionsvereine aufeinander, für die es bereits um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg geht.
Während der HSV mit neun Punkten derzeit auf dem Relegationsrang liegt und von Anfang an mit Abstiegskampf geplant hat, schaut die Situation in Gladbach deutlich angespannter aus. Nach einem historisch schlechten Saisonstart liegt man mit nur vier Punkten auf dem letzten Platz und muss schon jetzt um den Klassenerhalt bangen.
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