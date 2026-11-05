Politiker nahmen an Demonstration in Paris teil

Zu dem jüngsten Protesttag am Donnerstag hatten mehrere Gewerkschaften aufgerufen. Schüler- und Studierendenverbände sowie die Gelbwestenbewegung unterstützten den Aufruf und brachten damit Hunderttausende Menschen auf die Straßen. Wie berichtet, kam es auch diesmal wieder zu Zwischenfällen. Landesweit wurden bis 18 Uhr 53 Polizistinnen und Polizisten verletzt, das Innenministerium registrierte 86 Einsätze wegen Bränden. Ein Fotograf erhielt bei einem Polizeieinsatz fünf Schlagstockschläge, auch in Rennes kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften.