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Bundesliga im Ticker

SK Rapid gegen Wolfsberger AC, LIVE ab 19.30 Uhr

Bundesliga
06.11.2026 04:30
Können die Rapidler gegen Schlusslicht WAC jubeln?
Können die Rapidler gegen Schlusslicht WAC jubeln?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwölfte Runde in der heimischen Fußball-Bundesliga. Tabellenführer SK Rapid empfängt Schlusslicht WAC. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Ein ungleiches Duell?
Erster gegen Letzter, 24 Punkte Unterschied – die Rollen vor dem Fußball-Bundesliga-Heimspiel des SK Rapid gegen den WAC sind klar verteilt. Während die Grün-Weißen seit acht Pflichtspielen von Sieg zu Sieg eilen und in der Meisterschaft daheim noch keinen Punkt abgegeben haben, herrscht beim WAC Abstiegskampf. Der bisher einzige Dreier gelang Anfang August am ersten Spieltag. Immerhin gab es zuletzt gegen Sturm Graz ein kleines Erfolgserlebnis.

Die Stimmung in Hütteldorf könnte zu Beginn der Grunddurchgangs-Rückrunde kaum besser sein. Nach dem 2:0-Arbeitssieg im Wiener Derby bei der schwächelnden Austria wurde vor dem eigenen Stadion gemeinsam mit den Fans gefeiert. „Der Hauptgrund, warum wir dorthin gefahren sind, war, dass ich das Gefühl hatte, es wäre eine gute Erfahrung für die Spieler. Zu sehen, dass der Wandel, den wir vollzogen haben – die Art, wie wir spielen, wie wir auftreten -, die Menschen rund um den Verein glücklich macht“, erklärte Coach Johannes Hoff Thorup. „Und ich vertraue der Mannschaft, dass sie sich nicht zu selbstsicher fühlt.“

Hoff Thorup forderte respektvolle Herangehensweise
Mit Wolfsberg kommt nun der nächste Krisenclub. Alles andere als der elfte volle Erfolg der Wiener im zwölften Ligaspiel vor mehr als 20.000 Heimfans wäre eine Überraschung. Das erste Saisonduell Mitte September im Lavanttal endete 3:0 für den Tabellenführer. „Ich hoffe auf eine ähnliche Situation, aber wir müssen morgen auch respektvoll und diszipliniert an die Partie herangehen“, sagte Hoff Thorup, der auch die Tabellenkonstellation in dem Duell nicht überbewerten wollte. „Es ist ein ganz normales Spiel. Die Vorbereitung ist dieselbe wie immer. Ich erinnere die Spieler einfach immer wieder daran, was uns in diese Position gebracht hat.“

Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

Der neue WAC-Coach Manfred Schmid ist durch seine Zeit bei Hartberg vergangene Saison für den Dänen kein Unbekannter. „Wir wissen, dass er großen Wert auf Konter legt. Das ist für uns ein wichtiger Punkt, auf den wir achten müssen. Denn genau damit haben sie uns in der Vergangenheit geschadet.“ Den Hauptfokus legt Hoff Thorup aber auf seine Elf. „Im Spiel geht es vor allem um uns. Wenn es uns gelingt, unsere Qualitäten und Stärken im Spiel zu zeigen, habe ich volles Vertrauen in die Mannschaft.“ Routinier Louis Schaub sieht das Erfolgsgeheimnis seiner Elf vor allem darin, dass „wir es schaffen, unser Spiel dem Gegner aufzuzwingen.“ Das müsse auch gegen Wolfsberg so sein. „Wir dürfen ihnen keine (Gelegenheit für) Nadelstiche geben.“

„Um jeden Zentimeter Hütteldorfer Boden fighten“
Beim Ligaschlusslicht WAC will man an die gute Leistung vom vergangenen Sonntag gegen Sturm (1:1) anknüpfen, bleibt aber auch realistisch. „Wenn der Erste im eigenen Stadion gegen den Letzten spielt, brauchen wir über die Ausgangslage nicht viel reden“, erklärte Trainer Schmid. Ihm sei wichtig, „die Rolle des Underdogs anzunehmen, aber gleichzeitig wieder zu zeigen, dass wir sehr unangenehm sein können und um jeden Zentimeter Hütteldorfer Boden fighten.“

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Ins gleiche Horn blies sein Stürmer Phillip Verhounig. „Wenn wir so spielen und auftreten als Team gemeinsam wie gegen Sturm Graz, dann können wir jedem weh tun.“ Rapid keine Schmerzen verursachen wird jedenfalls das Ex-Veilchen Dominik Fitz, der die Partie in Wien aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt verpassen wird.

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