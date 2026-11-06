SK Rapid gegen Wolfsberger AC, LIVE ab 19.30 Uhr

Der neue WAC-Coach Manfred Schmid ist durch seine Zeit bei Hartberg vergangene Saison für den Dänen kein Unbekannter. „Wir wissen, dass er großen Wert auf Konter legt. Das ist für uns ein wichtiger Punkt, auf den wir achten müssen. Denn genau damit haben sie uns in der Vergangenheit geschadet.“ Den Hauptfokus legt Hoff Thorup aber auf seine Elf. „Im Spiel geht es vor allem um uns. Wenn es uns gelingt, unsere Qualitäten und Stärken im Spiel zu zeigen, habe ich volles Vertrauen in die Mannschaft.“ Routinier Louis Schaub sieht das Erfolgsgeheimnis seiner Elf vor allem darin, dass „wir es schaffen, unser Spiel dem Gegner aufzuzwingen.“ Das müsse auch gegen Wolfsberg so sein. „Wir dürfen ihnen keine (Gelegenheit für) Nadelstiche geben.“