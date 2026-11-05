LIV-Tour stellt nach fünf Jahren Spielbetrieb ein

Die Krise von LIV Golf begann im April, als der saudi-arabische Staatsfonds (PIF) seine Investitionsstrategie änderte und erklärte, dass er LIV Golf nach der Saison 2026 nicht mehr finanzieren werde. Im September stellte LIV Golf dann einen Insolvenzantrag. Der PIF soll die Golfserie über die Jahre mit bis zu rund fünf Milliarden Dollar unterstützt haben. LIV Golf startete im Jahr 2022 und warb mit bis zu dreistelligen Millionensummen viele bekannte Golfer wie Dustin Johnson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau und Phil Mickelson (alle USA) sowie Rahm und Garcia von der PGA Tour und der DP World Tour ab. Auch der Burgenländer Bernd Wiesberger war dort im Einsatz.