„Jeder erwartet, dass wir drei Stück kassieren!“

Der Wiener im WAC-Dress, Raffael Behounek, lobt den Freitagsgegner Rapid. Der 29-jährige Verteidiger weiß, was für die Hütteldorfer „das Beste war, was ihnen passieren konnte“, spricht über die etwas stabilisierte Wolfsberger Defensive und die „absehbaren Probleme“ aus der Vergangenheit. Zudem: Mit Neuzugang Jack Lahne hat der WAC nun fast schon ein Überangebot an Stürmern. Und ein Mann könnte wohl den ganzen Herbst fehlen. . .