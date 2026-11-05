„Jeder erwartet, dass wir drei Stück kassieren!“

Der Wiener im WAC-Dress, Raffael Behounek, lobt den Freitagsgegner Rapid. Der 29-jährige Verteidiger weiß, was für die Hütteldorfer „das Beste war, was ihnen passieren konnte“, spricht über die etwas stabilisierte Wolfsberger Defensive und die „absehbaren Probleme“ aus der Vergangenheit. Zudem: Mit Neuzugang Jack Lahne hat der WAC nun fast schon ein Überangebot an Stürmern. Und ein Mann könnte wohl den ganzen Herbst fehlen. . .
Erster gegen Letzter. Rapid, mit zuletzt fünf Liga-Siegen en suite inklusive Torverhältnis von 18:2 (!), empfängt am Freitag (19.30 Uhr) den WAC – und die Lavanttaler warten seit Runde 1 auf den zweiten Saison-„Dreier“. Die Ausgangslage ist also klar. Zumal die „Wölfe“ auch personell angeschlagen sind – Fitz fehlt gelbgesperrt, Otar Mamageishvili (Oberschenkel) fällt den gesamten Herbst aus! Immerhin sitzt Boris Matic erstmals wieder auf der Bank.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.