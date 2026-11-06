Als drei grölende Männer an unserer Tür rüttelten

Am Mittwochnachmittag wollten wir nämlich das Schulhaus verlassen. Drei grölende Männer, die gegen unsere Eingangstür trommelten, hielten uns davon ab. Unser Schulwart – schnell zur Stelle – hätte die Polizei geholt, wären die drei nicht davongelaufen. „Geht‘s besser hinten raus“, empfahl er uns.

Eine gedrückte Stimmung machte sich auf dem Weg zur U-Bahn breit. „Angst habe ich keine, aber verunsichert wird man schon. Schmierereien über Terror, aggressive Männer.“ Meine Kollegin und ich waren froh, woanders zu wohnen.