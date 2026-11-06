Als drei grölende Männer an unserer Tür rüttelten

Wer das wohl war? Die Mauer einer Favoritener Mittelschule wurde folgendermaßen beschmiert: „Teroanschlag am Mittwoh, ALLAH“. Übrigens, genauso geschrieben. Die Polizei ermittelt nun. Nachhause geschickt wurde niemand. Die Terrorbedrohung dürfte demnach eher niedrig sein.
Trotzdem bleibt eine gewisse Verunsicherung bei vielen Schülern, Eltern und Lehrern zurück. Selbst an meiner Schule war der angedrohte Terror bei einigen Kindern Thema. Nicht verwunderlich. Erstens besuchen Geschwister die betroffene Mittelschule. Zweitens verbreiten sich solche Nachrichten unter Eltern recht rasch. Doch auch eine Kollegin und ich haben uns intensiv darüber unterhalten.
Am Mittwochnachmittag wollten wir nämlich das Schulhaus verlassen. Drei grölende Männer, die gegen unsere Eingangstür trommelten, hielten uns davon ab. Unser Schulwart – schnell zur Stelle – hätte die Polizei geholt, wären die drei nicht davongelaufen. „Geht‘s besser hinten raus“, empfahl er uns.
Eine gedrückte Stimmung machte sich auf dem Weg zur U-Bahn breit. „Angst habe ich keine, aber verunsichert wird man schon. Schmierereien über Terror, aggressive Männer.“ Meine Kollegin und ich waren froh, woanders zu wohnen.
Eltern, deren Kinder in so einer Umgebung aufwachsen, sind wahrscheinlich mehr als nur verunsichert. Sie haben zunehmend größere Angst. Die ist nicht unbegründet.
Wer das belächelt, kann seine Abendspaziergänge in Zukunft gerne durch Favoriten machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.