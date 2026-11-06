Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Als drei grölende Männer an unserer Tür rüttelten

Wien
06.11.2026 05:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer das wohl war? Die Mauer einer Favoritener Mittelschule wurde folgendermaßen beschmiert: „Teroanschlag am Mittwoh, ALLAH“. Übrigens, genauso geschrieben. Die Polizei ermittelt nun. Nachhause geschickt wurde niemand. Die Terrorbedrohung dürfte demnach eher niedrig sein.

Trotzdem bleibt eine gewisse Verunsicherung bei vielen Schülern, Eltern und Lehrern zurück. Selbst an meiner Schule war der angedrohte Terror bei einigen Kindern Thema. Nicht verwunderlich. Erstens besuchen Geschwister die betroffene Mittelschule. Zweitens verbreiten sich solche Nachrichten unter Eltern recht rasch. Doch auch eine Kollegin und ich haben uns intensiv darüber unterhalten.

Am Mittwochnachmittag wollten wir nämlich das Schulhaus verlassen. Drei grölende Männer, die gegen unsere Eingangstür trommelten, hielten uns davon ab. Unser Schulwart – schnell zur Stelle – hätte die Polizei geholt, wären die drei nicht davongelaufen. „Geht‘s besser hinten raus“, empfahl er uns.
Eine gedrückte Stimmung machte sich auf dem Weg zur U-Bahn breit. „Angst habe ich keine, aber verunsichert wird man schon. Schmierereien über Terror, aggressive Männer.“ Meine Kollegin und ich waren froh, woanders zu wohnen.

Eltern, deren Kinder in so einer Umgebung aufwachsen, sind wahrscheinlich mehr als nur verunsichert. Sie haben zunehmend größere Angst. Die ist nicht unbegründet.

Wer das belächelt, kann seine Abendspaziergänge in Zukunft gerne durch Favoriten machen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
06.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
1° / 10°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
1° / 10°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
0° / 9°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
1° / 9°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
-0° / 10°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
335.994 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
120.574 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
116.644 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
2752 mal kommentiert
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
646 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
546 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Wien
Backstage in Wien
Milano: „Jeder trägt einen Diamanten in sich“
Gewinnspiel
Gewinnen Sie Tickets für die Queen of Soul!
„Krone“-Kommentar
Als drei grölende Männer an unserer Tür rüttelten
Krone Plus Logo
Straßen, Parks, Häuser
Süchtige konsumieren jetzt neben Schutzzone weiter
Krone Plus Logo
„Krone“ in Schönbrunn
Weihnachtsmarkt öffnet: So viel kostet der Punsch
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf