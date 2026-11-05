Nadel-Spuk mit Folgen: Das droht den jungen Tätern

Schon von Beginn an führte die Spur einmal mehr ins Internet, wo sich irgendwelche Chaoten, den ebenso saublöden wie gefährlichen Streich ausgedacht hatten. So kann vorerst auch nicht ausgeschlossen werden, dass die sadistische und gewaltbereite 764-Bewegung hinter den Machenschaften steckt. Sie nutzt beliebte Online-Plattformen, um an ihre Opfer zu gelangen. Ob die Urheber dieses strafbaren Wettbewerbs je ausgeforscht werden können, bleibt offen.