Das Versagen einer Regierung, die es nicht kann

Jüngstes Beispiel ist die Flugabgabe. Die einen wollten sie behalten, weil sie viele Millionen Euro ins Budget spült. Andere, einige Bundesländer etwa, wollen sie abschaffen, weil sie Österreichs Wettbewerb durch die Abgabe gefährdet sehen. Herauskommen wird nun, dass man die Abgabe so etwa um die Hälfte senkt, statt sie abzuschaffen. Das bringt dann nicht viel Geld und dem Wettbewerb ist auch nicht geholfen.