Heißes Hochrisiko-Derby in der „Stadt der Messer“

Ganz Krakau rüstet sich am Freitagabend für das Hochrisiko-Duell zwischen Cracovia und Wisla. Im Rahmen des polnischen Klassikers, der auch als „Heiliger Krieg“ bezeichnet wird, gab es immer wieder schwere Fan-Ausschreitungen. Mittendrin im Hexenkessel? Zwei österreichische Legionäre ...
Kaum ein Aufeinandertreffen im europäischen Fußball hat dieses ständige Feuer, diese Brisanz – und ist in vielen Facetten dermaßen gefährlich. Es ist nach viereinhalb Jahren wieder Zeit für DAS Risiko-Spiel in Polen schlechthin. In Fankreisen wird das Krakau-Derby zwischen Wisla und Cracovia als „Heiliger Krieg“ bezeichnet, starben in der Vergangenheit bei Hooligan-Schlachten gar immer wieder Menschen. In der von gegnerischen Anhängern betitelten „Stadt der Messer“ (Stichwaffen, Äxte und Macheten waren im Clinch keine Seltenheit ) herrscht am Freitag wieder Ausnahmezustand! Mittendrin stehen auch zwei rot-weiß-rote Legionäre.
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