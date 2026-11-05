Heißes Hochrisiko-Derby in der „Stadt der Messer“

Kaum ein Aufeinandertreffen im europäischen Fußball hat dieses ständige Feuer, diese Brisanz – und ist in vielen Facetten dermaßen gefährlich. Es ist nach viereinhalb Jahren wieder Zeit für DAS Risiko-Spiel in Polen schlechthin. In Fankreisen wird das Krakau-Derby zwischen Wisla und Cracovia als „Heiliger Krieg“ bezeichnet, starben in der Vergangenheit bei Hooligan-Schlachten gar immer wieder Menschen. In der von gegnerischen Anhängern betitelten „Stadt der Messer“ (Stichwaffen, Äxte und Macheten waren im Clinch keine Seltenheit ) herrscht am Freitag wieder Ausnahmezustand! Mittendrin stehen auch zwei rot-weiß-rote Legionäre.