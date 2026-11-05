Dieser Trump-Irrsinn ist in Österreich undenkbar

Wenn Sie auf Google Maps den Ontariosee an der Grenze zwischen der USA und Kanada suchen, erscheint in Klammer der Zusatz „Lake Amerika“. Wenn Sie Selbiges für den Golf von Mexiko machen, scheint in Klammer „Golf of Amerika“ auf (siehe Bild unten). In den USA finden Sie lediglich nur noch jene Bezeichnungen, die sich Präsident Donald Trump für die beiden Gewässer ausgesucht hat.