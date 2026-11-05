Dieser Trump-Irrsinn ist in Österreich undenkbar

Donald Trump ist für – nennen wir es mal vorsichtig – waghalsige Ideen bekannt. So ließ er im Vorjahr per Dekret den Golf von Mexico in Golf von Amerika umbenennen, heuer folgte die neue Namensgebung des Ontariosees. Krone+ ging der Frage nach, wer in Österreich Seen, Berge oder Orte umbenennen kann.
Wenn Sie auf Google Maps den Ontariosee an der Grenze zwischen der USA und Kanada suchen, erscheint in Klammer der Zusatz „Lake Amerika“. Wenn Sie Selbiges für den Golf von Mexiko machen, scheint in Klammer „Golf of Amerika“ auf (siehe Bild unten). In den USA finden Sie lediglich nur noch jene Bezeichnungen, die sich Präsident Donald Trump für die beiden Gewässer ausgesucht hat.
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