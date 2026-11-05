20.000 Euro Belohnung
Flüchtige Juwelen-Räuberin mit Selfie im Visier
Nach dem spektakulären Juwelenraub auf der Kunstmesse TEFAF in Maastricht fahndet die niederländische Polizei weiterhin nach den mutmaßlichen Tätern. Für Hinweise, die zur Festnahme eines der Gesuchten führen, sind nun sogar 20.000 Euro Belohnung ausgesetzt.
Internationale Fahnder machen mit einem Selfie Jagd auf Ninoslava Jovic (41) – die Frau aus Serbien soll an einem spektakulären Juwelenraub im Juni 2022 beteiligt gewesen sein.
Kunstmesse „Tefaf 2022“ gestürmt
Ein adrett gekleidetes Quartett in Anzügen und Schiebermützen stürmte schwer bewaffnet in die Kunstmesse „Tefaf 2022“ in Maastricht und zertrümmerte Vitrinen. In Windeseile rafften die Profi-Gangster Preziosen an sich und hielten mit automatischen Waffen Besucher und Sicherheitspersonal in Schach. Nach dem Blitz-Coup machten sich die Täter mit einer Beute im Wert von mehr als 40 Millionen Euro aus dem Staub.
Fluchtauto von Radarfalle geblitzt
Auch auf der Flucht über Deutschland nach Serbien gaben die Räuber Vollgas und wurden mit einem Wagen von einer Radarfalle geblitzt. Und im Fluchtwagen saß auch Jovic, wie akribische Ermittlungen ergaben. Die 41-Jährige landete mit ihren Komplizen auf der „Most Wanted“-Liste von Europol. Für Hinweise, die zu ihrer Ergreifung führen, hat Europol eine Belohnung von 20.000 Euro ausgesetzt.
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