Flüchtige Juwelen-Räuberin mit Selfie im Visier

Fluchtauto von Radarfalle geblitzt

Auch auf der Flucht über Deutschland nach Serbien gaben die Räuber Vollgas und wurden mit einem Wagen von einer Radarfalle geblitzt. Und im Fluchtwagen saß auch Jovic, wie akribische Ermittlungen ergaben. Die 41-Jährige landete mit ihren Komplizen auf der „Most Wanted“-Liste von Europol. Für Hinweise, die zu ihrer Ergreifung führen, hat Europol eine Belohnung von 20.000 Euro ausgesetzt.