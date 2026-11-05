Tragödie um Teneriffa-Kicker: Todesursache geklärt

Auch Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente nahm an der Trauerfeier teil „Aus Schmerz und Mitgefühl übermitteln wir ihnen unser Beileid und unseren Respekt. Es ist der beste Weg zu zeigen, dass der Fußball vereint ist. Eine feste Umarmung an alle ihre Angehörigen“, sagte er vor Journalisten. Auch Präsidenten großer Klubs, allen voran Florentino Perez von Real Madrid, erwiesen de Miguel die letzte Ehre. Die Beisetzung selbst sollte anschließend im engsten Familienkreis stattfinden.