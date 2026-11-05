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Saßen auf Gleisen

Kamele legen Verkehr in russischer Stadt lahm

Ausland
05.11.2026 17:47
Auf Social Media kursieren derzeit Videos von Kamelen, die auf den Straßen einer russischen ...
Auf Social Media kursieren derzeit Videos von Kamelen, die auf den Straßen einer russischen Stadt spazieren.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/X @jaccocharite Instagram@alex.rentgent)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einer Stadt in Russland blockierte eine Herde von Kamelen zuletzt die Straßen und den Zugverkehr. Videos zeigen, wie die Tiere auf den Straßen umherirren.

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Die russische Stadt Astrachan hatte es zuletzt mit ungewöhnlichen Verkehrsteilnehmern zu tun. Mehrere Menschen teilten Aufnahmen von Kamelen, die durch die Stadt spazieren.

Hier sehen Sie eines der Tiere im Stadtzentrum:

Mit Kran entfernt
Eine ganze Gruppe an Kamelen blockierte eine Brücke sowie Bahngleise. Dadurch verzögerte sich die Fahrt eines Personenzuges um rund eine Stunde. Die Polizei musste einen Spezialkran einsetzen, um die Tiere sicher zu entfernen, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete.

In anderen Stadtteilen wurden die Tiere gesehen, wie sie durch Innenhöfe streiften oder Autos an der Weiterfahrt blockierten. Ein User auf X kommentierte die Szenen mit: „Ein ganz normaler Morgen in Russland. KI, nein, ich lebe in Russland.“

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