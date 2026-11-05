Kamele legen Verkehr in russischer Stadt lahm

Mit Kran entfernt

Eine ganze Gruppe an Kamelen blockierte eine Brücke sowie Bahngleise. Dadurch verzögerte sich die Fahrt eines Personenzuges um rund eine Stunde. Die Polizei musste einen Spezialkran einsetzen, um die Tiere sicher zu entfernen, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete.