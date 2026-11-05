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Leichen in Park 2025

US-Amerikaner ermordete Partnerin und Baby in Rom

Ausland
05.11.2026 17:41
Ein US-Amerikaner ist am Donnerstag für schuldig befunden worden, seine Partnerin und die ...
Ein US-Amerikaner ist am Donnerstag für schuldig befunden worden, seine Partnerin und die gemeinsame kleine Tochter in Rom ermordet zu haben (Symbolbild).(Bild: AFP/ANDREAS SOLARO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Juni 2025 waren im beliebten römischen Stadtpark Doria Pamphili die Leichen einer Russin (29) und ihrer elf Monate alten Tochter entdeckt worden. Nun wurde der Partner und Vater des Kindes wegen Mordes schuldig gesprochen. Das Urteil wurde nach einem mehrmonatigen Prozess verkündet.

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Wie berichtet, waren die Leichen der beiden Opfer am Pfingstwochenende 2025 nur wenige Meter voneinander entfernt entdeckt worden. Eine Leiche war von Passantinnen und Passanten gesehen worden, die zweite von einem Mädchen beim Volleyballspielen in der Nähe. Der Fund hatte die Öffentlichkeit in Italien geschockt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der aus Kalifornien stammende Regisseur zuerst seine Lebensgefährtin und einige Tage später die kleine gemeinsame Tochter tötete. Die 29-Jährige soll er erstickt haben, das Baby erdrosselt.

Vor der Tat hatte die kleine Familie laut den Ermittlerinnen und Ermittlern mehr als einen Monat lang in dem Park Villa Pamphili gelebt. Sie übernachteten in provisorischen Lagern unter freiem Himmel. Der US-Bürger hielt sich bereits seit Monaten in Rom auf und versuchte laut der Anklage, beruflich Fuß zu fassen. Er habe etwa Filmskripte angeboten, ohne dass sich daraus aussichtsreiche Perspektiven ergeben hätten, hieß es.

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Am Donnerstag wurde der 47-Jährige jetzt schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft sowie drei Jahren Einzelhaft verurteilt. Das Urteil wurde vor einem Schwurgericht in Rom nach einem mehrmonatigen Prozess verkündet.

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