US-Amerikaner ermordete Partnerin und Baby in Rom

Wie berichtet, waren die Leichen der beiden Opfer am Pfingstwochenende 2025 nur wenige Meter voneinander entfernt entdeckt worden. Eine Leiche war von Passantinnen und Passanten gesehen worden, die zweite von einem Mädchen beim Volleyballspielen in der Nähe. Der Fund hatte die Öffentlichkeit in Italien geschockt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der aus Kalifornien stammende Regisseur zuerst seine Lebensgefährtin und einige Tage später die kleine gemeinsame Tochter tötete. Die 29-Jährige soll er erstickt haben, das Baby erdrosselt.