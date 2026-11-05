Leichen in Park 2025
US-Amerikaner ermordete Partnerin und Baby in Rom
Im Juni 2025 waren im beliebten römischen Stadtpark Doria Pamphili die Leichen einer Russin (29) und ihrer elf Monate alten Tochter entdeckt worden. Nun wurde der Partner und Vater des Kindes wegen Mordes schuldig gesprochen. Das Urteil wurde nach einem mehrmonatigen Prozess verkündet.
Wie berichtet, waren die Leichen der beiden Opfer am Pfingstwochenende 2025 nur wenige Meter voneinander entfernt entdeckt worden. Eine Leiche war von Passantinnen und Passanten gesehen worden, die zweite von einem Mädchen beim Volleyballspielen in der Nähe. Der Fund hatte die Öffentlichkeit in Italien geschockt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der aus Kalifornien stammende Regisseur zuerst seine Lebensgefährtin und einige Tage später die kleine gemeinsame Tochter tötete. Die 29-Jährige soll er erstickt haben, das Baby erdrosselt.
Vor der Tat hatte die kleine Familie laut den Ermittlerinnen und Ermittlern mehr als einen Monat lang in dem Park Villa Pamphili gelebt. Sie übernachteten in provisorischen Lagern unter freiem Himmel. Der US-Bürger hielt sich bereits seit Monaten in Rom auf und versuchte laut der Anklage, beruflich Fuß zu fassen. Er habe etwa Filmskripte angeboten, ohne dass sich daraus aussichtsreiche Perspektiven ergeben hätten, hieß es.
Am Donnerstag wurde der 47-Jährige jetzt schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft sowie drei Jahren Einzelhaft verurteilt. Das Urteil wurde vor einem Schwurgericht in Rom nach einem mehrmonatigen Prozess verkündet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.