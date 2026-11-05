Werden jetzt auch Meghans alte Sachen durchwühlt?

Meghan erhielt nach eigenen Angaben von der Londoner Metropolitan Police und einer für den Schutz der Royals vor Stalkern und Anschlägen zuständigen Einheit einen Brief mit den Informationen über ihren Vater. Ihr sei damals von einem der Personenschützer versichert worden, dass die darin enthaltenen Vorwürfe untersucht würden. Die Vorwürfe seien auch der wahre Grund dafür, dass sie niemals Kontakt zwischen ihrem Vater und seinen Enkelkindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, zugelassen habe.

Verfasst worden war der siebenseitige Brief von Thomas Markles mittlerweile verstorbener erster Frau Roslyn Loveless. Die Mutter von Samantha und Thomas Jr. beschuldigte ihn darin des Missbrauchs Minderjähriger. So soll sie unter anderem der britischen Polizei mitgeteilt haben, dass ihr Ex gerne nach Asien reise, um dort sexuelle Kontakte zu Zwölfjährigen zu haben. Die britische Polizei ist seither auf der Suche nach jenem Personenschützer, der Meghan damals beraten haben soll, um die Ermittlungs-Wege aufzuklären, die 2019 offenbar nicht beschritten wurden.