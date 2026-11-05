Polnische Gemeinde bereitet sich auf Angriffe vor

Für einen eventuellen Drohnenangriff reiche es völlig aus, wenn man im Büro, im Supermarkt oder zu Hause die Regel beachte, möglichst zwei Wände zwischen sich und die Außenwelt zu bringen, sagte der Zivilschutzbeauftragte Dariusz Krzysztofik. „Die Drohnen richten nicht immer so gewaltigen Schaden an, aber sie können tödlich sein, wenn man von vielen Splittern getroffen wird“, warnte er und gab zu bedenken, dass man sich aber nicht derart in Panik versetzen lassen dürfe, dass man nicht mehr normal leben könne.