Sturm & Salzburg gefragt – Ronaldo zurückgetreten

Sturm graz und Red Bull Salzburg in der Europa League auf Sieg eingestellt – Como mit Rekordsieg, Manchester City ringt Leipzig nieder, Fenerbahçe überrascht gegen Liverpool – Ronaldo gibt seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt und Österreichs Handballer besiegen in der EM-Qualifikation die Türkei. Das sind Ihre Themen im heutigen „kronesport-Studio“.