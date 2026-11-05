Russen-Urteil: Sportrichter-Kritik an Weltverband

Der CAS nehme die „kontroversen Reaktionen“ auf seinen Schiedsspruch zur Kenntnis, hieß es in einer Mitteilung. Er habe seine Entscheidung „auf der Grundlage der rechtlichen Substanz eines Rechtsmittels sowie der von den Parteien vorgebrachten Argumente und Beweismittel“ getroffen. Sowohl der russische Eishockey-Verband als auch die IIHF seien sich „der zu erörternden Rechtsfragen sowie der Konsequenzen einer Stattgabe oder Abweisung des Rechtsmittels bewusst“ gewesen, hieß es weiter.