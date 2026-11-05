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Wiesberger in Abu Dhabi nach Auftaktrunde Zweiter

Sport-Mix
05.11.2026 16:44
Bernd Wiesberger
Bernd Wiesberger(Bild: AFP/FADEL SENNA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Profigolfer Bernd Wiesberger hat am Donnerstag einen erfolgreichen Start in das World-Tour-Turnier in Abu Dhabi hingelegt. 

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Der Burgenländer spielte eine 65er-Runde und landete dadurch ex aequo mit dem Spanier Jon Rahm und dem Engländer Sam Bairstow an der zweiten Stelle.

Der Führende Francesco Laporta aus Italien liegt drei Schläge entfernt.

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