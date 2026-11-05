Großer Zubau: Grazer Justiz bekommt mehr Platz

Entstehen werden zwei neue Verhandlungssäle sowie ein zweiter Schwurgerichtssaal. Der jetzige stößt bereits an seine Auslastungsgrenzen. Zudem werden Büroräume gebaut, in denen vor allem Bedienstete der Staatsanwaltschaft unterkommen sollen. „Ein wichtiger Schritt für das Personal und letztlich auch für die Bevölkerung“, meint Michael Schwanda, Präsident des Oberlandesgerichts Graz. Ein Ausgleich für das fehlende Personal? Natürlich nicht. „Das wäre der nächste Schritt“, sagt Schwanda.