Personalrochade im SPÖ-Landtagsklub vollzogen

„Erfahrenster politischer Kopf“

Ihrem Nachfolger Peter Binder streute sie vorab Rosen: Er sei der „erfahrenste politische Kopf“ im Landtagsklub, dieser sei bei ihm „in besten Händen“. Binder selbst gab an, weiter Sprecher im Kontrollausschuss zu bleiben und sich thematische wie bisher seinen Steckenpferden Gesundheit und leistbares Wohnen zu widmen. „Dazu kommt ein Schwerpunkt zu mehr Transparenz und Demokratie“, so der 53-Jährige.