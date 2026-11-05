Weniger Umsatz und weniger Mitarbeiter bei Kontron

Der Technologiekonzern Kontron hat seinen Hauptsitz in Linz und unterstützt Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit digitalen Lösungen, etwa für automatisierte industrielle Abläufe, intelligente Transportwesen oder Kommunikationstechnologien. Am Donnerstag legten die Linzer ihre Geschäftszahlen zu den ersten drei Quartalen im heurigen Jahr vor. Der Umsatz fiel von 1,182 auf 1,103 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis vor Abschreibungen gab von 193,6 auf 125,9 Millionen Euro nach. Das Konzernergebnis verringerte sich von 110,8 auf 52,7 Millionen Euro.