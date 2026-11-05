Der Diamant der Küche hat in Linz seinen Auftritt

Man muss ihn nicht einmal sehen, um zu wissen, dass er da ist. Sein unverwechselbarer Duft verrät ihn schon von Weitem. Mal erdig, mal nussig, immer ein wenig geheimnisvoll: Der Trüffel gilt nicht umsonst als Diamant der Küche. Und am 13. und 14. November steht der Südbahnhofmarkt wieder ganz im Zeichen dieser kostbaren Delikatesse. Beim beliebten „Mercato del tartufo“ zieht für zwei Tage ein Hauch italienischer Lebensfreude zwischen die Marktstände ein. Getreu dem Motto „Entdecken, fachsimpeln und verkosten“ stehen frische weiße Alba-Trüffel, die zu den begehrtesten Delikatessen der Welt zählen, und aromatische schwarze Trüffel aus Italien im Mittelpunkt.