Der Diamant der Küche hat in Linz seinen Auftritt

Ein Hauch von Italien, verführerische Aromen und jede Menge Gaumenfreuden: Am 13. und 14. November wird der Linzer Südbahnhofmarkt wieder zum Paradies für Feinschmecker. Beim traditionellen „Mercato del tartufo“ warten edle Delikatessen, raffinierte Spezialitäten und kulinarische Entdeckungen.
Man muss ihn nicht einmal sehen, um zu wissen, dass er da ist. Sein unverwechselbarer Duft verrät ihn schon von Weitem. Mal erdig, mal nussig, immer ein wenig geheimnisvoll: Der Trüffel gilt nicht umsonst als Diamant der Küche. Und am 13. und 14. November steht der Südbahnhofmarkt wieder ganz im Zeichen dieser kostbaren Delikatesse. Beim beliebten „Mercato del tartufo“ zieht für zwei Tage ein Hauch italienischer Lebensfreude zwischen die Marktstände ein. Getreu dem Motto „Entdecken, fachsimpeln und verkosten“ stehen frische weiße Alba-Trüffel, die zu den begehrtesten Delikatessen der Welt zählen, und aromatische schwarze Trüffel aus Italien im Mittelpunkt.
Trüffelexperte aus Italien
Einer, der die Leidenschaft für Trüffel seit Jahren nach Linz bringt, ist Angelo Sabetta. Er reist wieder mit frisch geernteten Exemplaren aus seiner italienischen Heimatregion Molise an. Auch bei Röblfrüchte dreht sich alles um die begehrte Knolle und raffinierte Spezialitäten. Die Käseglocke lockt mit feinem Trüffelkäse, während die Pastamacher damit handgemachte Pasta verfeinern. Doch damit nicht genug: Auch beim Crazy Butcher, im deRgustationsladen und bei Huemer Feinkost hat der Trüffel seinen großen Auftritt.
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