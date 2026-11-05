So massiv wird das neue Festspielzentrum

Mitte Dezember ist es so weit: Das neue Festspielzentrum wird als erster Bau im neuen Festspielbezirk fertiggestellt sein. Damit die Tore dann auch feierlich für die Gäste öffnen können, wurden diese am Donnerstag geliefert und eingehoben.
Fünf Meter ist jedes Tor hoch und wiegt stolze drei Tonnen. Die Bedienung mit Fernbedienung gewährleistet Sicherheit bei Öffnung und Schließung.Der Torantrieb ist eine eigens entwickelte Maschinenbaukonstruktion.
Mit der Prospektwandverkleidung der barocken Pferdeschwemme und der Herstellung der fünf großen Eingangstore war die in Köstendorf ansässige Firma Metalltech beauftragt. Geschäftsführer Peter Neudecker und Christian Gruber begleiteten heute die Montage der Torrahmen vor Ort.
Finanziert wurde das Projekt zu 100 Prozent von Festspiel-Mäzen und Multimilliardär Hans-Peter Wild. Er spendete 12 Millionen Euro für das neue Festspielzentrum.
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