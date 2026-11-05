Auf Alkounfall folgte Diebstahl von Spirituosen

Am frühen Mittwochabend kam es zu dem Verkehrsunfall auf der A1 bei Salzburg-Kasern: ein Zusammenprall zweier Pkw mit zwei verletzten Personen. Doch ein Unfalllenker war nicht mehr vor Ort, als die Einsatzkräfte eintrafen – nämlich der mutmaßliche Unfallverursacher. Den slowakischen Lenker (38) konnten Polizisten später bei der Autobahnraststelle in Kasern antreffen: Dabei bestritt er jegliche Beteiligung an dem Unfall und verweigerte auch einen Alkohol-Test. Folge: Die Beamten nahmen ihm Führerschein und Fahrzeugschlüssel ab. Doch das war nicht alles.