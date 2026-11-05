Auf Alkounfall folgte Diebstahl von Spirituosen

Nach einem Verkehrsunfall im Salzburger Stadtgebiet flüchtete der mutmaßliche Unfallverursacher, ein slowakischer Pkw-Lenker (38). Polizisten überführten ihn aufgrund eindeutiger Spuren. Doch der Mann leugnete und verweigerte einen Alkotest. Zwei Stunden später stahl er in einer Tankstelle auch noch Hochprozentiges.
Am frühen Mittwochabend kam es zu dem Verkehrsunfall auf der A1 bei Salzburg-Kasern: ein Zusammenprall zweier Pkw mit zwei verletzten Personen. Doch ein Unfalllenker war nicht mehr vor Ort, als die Einsatzkräfte eintrafen – nämlich der mutmaßliche Unfallverursacher. Den slowakischen Lenker (38) konnten Polizisten später bei der Autobahnraststelle in Kasern antreffen: Dabei bestritt er jegliche Beteiligung an dem Unfall und verweigerte auch einen Alkohol-Test. Folge: Die Beamten nahmen ihm Führerschein und Fahrzeugschlüssel ab. Doch das war nicht alles.
Ladendiebstahl nach Unfall
Zwei Stunden später musste dieselbe Polizeistreife erneut zur Raststation: Bei der dortigen Tankstelle kam es zu einem Ladendiebstahl. Ausgerechnet der 38-Jährige soll eine Flasche hochprozentigen Alkohol sowie weitere Lebensmittel gestohlen und dabei auch den Angestellten bedroht haben.
Als die Polizisten ihn antrafen, reagierte er äußerst aggressiv, heißt es im Bericht der Exekutive: Ein Klappmesser konnte in weiterer Folge sichergestellt werden. Der Slowake wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht.
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