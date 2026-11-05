Bombendrohung am Salzburger Flughafen

Erst am Dienstag hatte es eine Serie von Bombendrohungen gegen Flugzeuge in Europa gegeben. Sieben Maschinen quer über den Kontinent hatten daraufhin überprüft werden müssen. Sprengstoff wurde in keinem der Fälle gefunden. Ob die Drohung in Salzburg damit in Zusammenhang steht, war vorerst nicht bekannt.