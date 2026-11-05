Bombendrohung am Salzburger Flughafen

Donnerstagfrüh hat es am Salzburger Flughafen eine Bombendrohung gegeben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und überprüfte das Areal. Der Betrieb am Airport lief aber trotz der Drohung weiter.
Genauere Hintergründe zur Drohung sind noch nicht bekannt. Die Polizei bestätigte auf „Krone“-Anfrage lediglich einen Einsatz am Flughafen, und dass eine Bombendrohung routinemäßig überprüft werde. Es kam vorerst zu keiner Evakuierung von Gebäuden. Der Betrieb am Flughafen lief weiter. Reisende berichten von erhöhten Zutrittskontrollen.
Erst am Dienstag hatte es eine Serie von Bombendrohungen gegen Flugzeuge in Europa gegeben. Sieben Maschinen quer über den Kontinent hatten daraufhin überprüft werden müssen. Sprengstoff wurde in keinem der Fälle gefunden. Ob die Drohung in Salzburg damit in Zusammenhang steht, war vorerst nicht bekannt.
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