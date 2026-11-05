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Ab 18.45 Uhr LIVE: Anderlecht gegen Salzburg

Europa League
05.11.2026 05:30
Bullen-Stürmer Haris Tabakovic geht heute wieder auf Torejagd.
Bullen-Stürmer Haris Tabakovic geht heute wieder auf Torejagd.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vierter Spieltag in der Europa-League-Ligaphase: Red Bull Salzburg gastiert beim RSC Anderlecht. Wir berichten live ab 18.45 Uhr – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Red Bull Salzburg gastiert heute (18.45 Uhr/live Canal+) in der Fußball-Europa-League beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht. Das Team von Danny Röhl will nach dem verschenkten Sieg in Celje (2:2) vor zwei Wochen diesmal voll anschreiben. „Wir wollen die Punkte zurückholen und gewinnen“, kündigte Röhl am Mittwoch vor der Abreise nach Belgien an. Ausfallen wird allerdings Abwehrchef Kevin Boma, der sich gegen Austria Lustenau eine Wadenmuskelverletzung zuzog.

  Sowohl Salzburg als auch Anderlecht haben am Wochenende klare Siege in der Meisterschaft eingefahren. Während die „Bullen“ Lustenau 5:1 abfertigten, gewann das Team von Trainer Vitor Bruno gegen Westerlo 4:1. „Es wird morgen eine andere Aufgabe. Ich habe das Spiel gegen Westerlo gesehen, ein sehr, sehr attraktives Spiel. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, erwartete Röhl. „Es gilt, im richtigen Moment zuzuschlagen. Es braucht eine sehr erwachsene, reife Leistung.“ Man könne nicht über 90 Minuten anpressen. „Ich sehe aber viele Möglichkeiten, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen.“

Salzburg-Coach Danny Röhl
Salzburg-Coach Danny Röhl(Bild: APA/EXPA/ STEFAN ADELSBERGER)

Verletztenliste macht Röhl nicht nervös
Röhl zog vor dem Duell mit der Elf aus der Brüsseler Vorstadt den 3:1-Auswärtssieg beim LASK vor eineinhalb Wochen als Referenz heran. „Gerade diese Leistung macht mich optimistisch. Und ich weiß, was meine Jungs zu leisten imstande sind.“ Die vielen Ausfälle in seiner Mannschaft machten den Deutschen nicht nervös, auch wenn mit Boma und den Außenverteidigern Dominik Schmid und Nikolas Veratschnig nun schon drei Leistungsträger in der etatmäßigen Viererkette hinten fehlen. „Wir sind die Mannschaft mit den meisten Startelfänderungen. Ich bin überzeugt, dass wir morgen eine gute Mannschaft stellen und eine überzeugende Leistung abrufen werden.“ Fraglich sind die angeschlagenen Jesper Lindström (Oberschenkel) und Damir Redzic (Hüfte).

  In dieser Europa-League-Saison haben die Salzburger bisher in drei Spielen vier Punkte erzielt und sind damit 21., Anderlecht (ein Sieg, zwei Niederlagen) hat als 22. einen Zähler weniger. Schwer im Magen lag zuletzt die Partie in Celje, wo man eine 2:0-Führung aus der Hand gab. „Es ist noch nichts verloren. Es ist erst das vierte Spiel, man muss die Situation richtig einschätzen. Wir sind auf jeden Fall dabei“, meinte Röhl. Auch Außenverteidiger Frans Krätzig gab sich optimistisch. „Wir haben gegen Celje zwei Punkte liegen gelassen. Das können wir morgen wieder gut machen.“

RSC-Aktie Cvetkovic und Vertessens Heimkehr
Den Tabellenfünften der belgischen Jupiler Pro League haben die Salzburger jedenfalls genau analysiert, auch Stürmer Mihajlo Cvetkovic. Der 19-jährige Serbe ist die wohl derzeit heißeste Spieleraktie Anderlechts. „Wir haben Video geschaut. Er ist nicht unbedingt ein Brecher, aber sehr gefährlich“, erklärte Krätzig. Cvetkovic hat in der Ligaphase mit Toren gegen Olympique Lyon (1:2) und Jagiellonia Bialystok (3:0) jedenfalls seine Visitenkarte hinterlassen.

Mihajlo Cvetkovic gilt es, in den Griff zu bekommen.
Mihajlo Cvetkovic gilt es, in den Griff zu bekommen.(Bild: AFP/SERGEI GAPON)

Ein besonderes Spiel wird die Partie für Salzburgs Offensivspieler Yorbe Vertessen, der unweit der belgischen Hauptstadt aufgewachsen ist. „Ich persönlich bin schon sehr gespannt auf das Spiel in Brüssel, weil es sehr nah an meinem Zuhause ist. Auch dieses Mal werden viele Menschen aus meiner Familie und viele Freunde dabei sein. Das gibt mir zusätzliche Motivation.“ Der 25-Jährige geht mit Respekt, aber auch Selbstbewusstsein in die Auswärtspartie. „Ich weiß, dass wir das Spiel gewinnen, wenn wir an unser Limit gehen.“

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