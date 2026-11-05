Ab 18.45 Uhr LIVE: Anderlecht gegen Salzburg

In dieser Europa-League-Saison haben die Salzburger bisher in drei Spielen vier Punkte erzielt und sind damit 21., Anderlecht (ein Sieg, zwei Niederlagen) hat als 22. einen Zähler weniger. Schwer im Magen lag zuletzt die Partie in Celje, wo man eine 2:0-Führung aus der Hand gab. „Es ist noch nichts verloren. Es ist erst das vierte Spiel, man muss die Situation richtig einschätzen. Wir sind auf jeden Fall dabei“, meinte Röhl. Auch Außenverteidiger Frans Krätzig gab sich optimistisch. „Wir haben gegen Celje zwei Punkte liegen gelassen. Das können wir morgen wieder gut machen.“