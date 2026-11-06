Erster Arbeitstag und gleich „Hugo“ in der Hand

Nicht nur Einsatz gezeigt, sondern auch Zeit für Gespräche mit der Belegschaft hatte der Neo-Gesundheitsreferent auf seiner ersten Dienstreise im neuen Amt. Mayer bekräftigte bei seinem Besuch auch, am einzigen Krankenhaus im Lungau festhalten zu wollen. Begeistert stellte er fest: „Das Gebäude ist baulich in einem perfekten Zustand, es gibt hervorragende ärztliche Betreuung und mir kommt vor, es gibt auch ein sehr, sehr gutes Betriebsklima.“

Nach Letzterem dürfte sich Mayer selbst wohl nach den Vorkommnissen der vergangenen Tage sehnen, siehe Artikel in Linkbox. Wenn auch er versucht über den Dingen zu stehen: „Die Briefwahl ist versiegelt. Ich werde mich damit keine Sekunde beschäftigen.“