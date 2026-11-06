Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Landesvize Mayer

Erster Arbeitstag und gleich „Hugo“ in der Hand

Salzburg
06.11.2026 06:00
Wolfgang Mayer und „Hugo“: An seinem ersten Arbeitstag steuert der neue Referent für Gesundheit ...
Wolfgang Mayer und „Hugo“: An seinem ersten Arbeitstag steuert der neue Referent für Gesundheit den OP-Roboter mit gekonnter Hand.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Am ersten Arbeitstag wollen die meisten einen besonders guten Eindruck hinterlassen. So auch der neue Landeshauptfrau-Stellvertreter Wolfgang Mayer. An seinem Premierentag als Landesvize, der ihn am Donnerstag ins Krankenhaus Tamsweg führte, zeigte er vollen Einsatz: Mit „Hugo“ in der Hand ließ sich der neue Gesundheitsreferent in der Landesregierung gleich auf zahlreichen Fotos ablichten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dazu sei gesagt, bei „Hugo“ handelt es sich um den neuen Operations-Roboter des Lungauer Landesklinikums. Das mehrarmige, futuristische Gebilde soll künftig bei Antireflux-Chirurgie – also Sodbrennen -, Entfernung der Gallenblase und der Behandlung gut- und bösartiger Erkrankungen des Darms zum Einsatz kommen.

„Fast ein bisschen wie bei einem Computerspiel“ 
„Die Bedienung des Roboters ist überraschend intuitiv. Fast ein bisschen wie bei einem Computerspiel“, beschreibt Mayer die Führung des Roboter-Steuerknüppels, an dem er höchstpersönlich Hand anlegte. Mindestens 1,2 Millionen Euro kostet der Ankauf des High-Tech-Geräts.

Gespräche mit der Belegschaft im Lungauer Klinikum waren wichtig.
Gespräche mit der Belegschaft im Lungauer Klinikum waren wichtig.(Bild: Andreas Tröster)

In der Landesklinik Tamsweg wurde „Hugo“ jedoch nicht angekauft, er wird pro Einsatz abbezahlt. 65 Operationen mit dem Roboter zu je 2200 Euro sind im Budget vorerst einmal pro Jahr enthalten. Ärzte entscheiden, in welchen Fällen „Hugo“ zum Einsatz kommen darf und in welchen ein konventioneller Eingriff ausreichend ist.

Auto und Chauffeur stehen ihm als Vize von Karoline Edtstadler ab sofort zu. Pflichtbewusst nahm ...
Auto und Chauffeur stehen ihm als Vize von Karoline Edtstadler ab sofort zu. Pflichtbewusst nahm Mayer auch auf dem Beifahrersitz Platz.(Bild: Andreas Tröster)

Nicht nur Einsatz gezeigt, sondern auch Zeit für Gespräche mit der Belegschaft hatte der Neo-Gesundheitsreferent auf seiner ersten Dienstreise im neuen Amt. Mayer bekräftigte bei seinem Besuch auch, am einzigen Krankenhaus im Lungau festhalten zu wollen. Begeistert stellte er fest: „Das Gebäude ist baulich in einem perfekten Zustand, es gibt hervorragende ärztliche Betreuung und mir kommt vor, es gibt auch ein sehr, sehr gutes Betriebsklima.“

Nach Letzterem dürfte sich Mayer selbst wohl nach den Vorkommnissen der vergangenen Tage sehnen, siehe Artikel in Linkbox. Wenn auch er versucht über den Dingen zu stehen: „Die Briefwahl ist versiegelt. Ich werde mich damit keine Sekunde beschäftigen.“

Lesen Sie auch:
Wolfgang Mayer (Mi.) legt als Nachfolger von Stefan Schnöll einen holprigen Start hin. 20 von 35 ...
Krone Plus Logo
Nachfolge von Schnöll
Diese Wahl wird für Salzburgs ÖVP zur Blamage
04.11.2026

Der 47-jährige Flachgauer, bis zuletzt ÖVP-Klubchef im Salzburger Landtag, übernahm mit seiner Wahl die Gesundheits- und Spitalsagenden von Parteikollegin Daniela Gutschi. Zudem hat Mayer auch noch Verkehr, Finanzen und die Baudirektion des Landes über.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
06.11.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
335.994 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
120.574 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
116.644 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
2752 mal kommentiert
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
646 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
546 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf