Erster Arbeitstag und gleich „Hugo“ in der Hand

Am ersten Arbeitstag wollen die meisten einen besonders guten Eindruck hinterlassen. So auch der neue Landeshauptfrau-Stellvertreter Wolfgang Mayer. An seinem Premierentag als Landesvize, der ihn am Donnerstag ins Krankenhaus Tamsweg führte, zeigte er vollen Einsatz: Mit „Hugo“ in der Hand ließ sich der neue Gesundheitsreferent in der Landesregierung gleich auf zahlreichen Fotos ablichten.
Dazu sei gesagt, bei „Hugo“ handelt es sich um den neuen Operations-Roboter des Lungauer Landesklinikums. Das mehrarmige, futuristische Gebilde soll künftig bei Antireflux-Chirurgie – also Sodbrennen -, Entfernung der Gallenblase und der Behandlung gut- und bösartiger Erkrankungen des Darms zum Einsatz kommen.
„Fast ein bisschen wie bei einem Computerspiel“
„Die Bedienung des Roboters ist überraschend intuitiv. Fast ein bisschen wie bei einem Computerspiel“, beschreibt Mayer die Führung des Roboter-Steuerknüppels, an dem er höchstpersönlich Hand anlegte. Mindestens 1,2 Millionen Euro kostet der Ankauf des High-Tech-Geräts.
In der Landesklinik Tamsweg wurde „Hugo“ jedoch nicht angekauft, er wird pro Einsatz abbezahlt. 65 Operationen mit dem Roboter zu je 2200 Euro sind im Budget vorerst einmal pro Jahr enthalten. Ärzte entscheiden, in welchen Fällen „Hugo“ zum Einsatz kommen darf und in welchen ein konventioneller Eingriff ausreichend ist.
Nicht nur Einsatz gezeigt, sondern auch Zeit für Gespräche mit der Belegschaft hatte der Neo-Gesundheitsreferent auf seiner ersten Dienstreise im neuen Amt. Mayer bekräftigte bei seinem Besuch auch, am einzigen Krankenhaus im Lungau festhalten zu wollen. Begeistert stellte er fest: „Das Gebäude ist baulich in einem perfekten Zustand, es gibt hervorragende ärztliche Betreuung und mir kommt vor, es gibt auch ein sehr, sehr gutes Betriebsklima.“
Nach Letzterem dürfte sich Mayer selbst wohl nach den Vorkommnissen der vergangenen Tage sehnen, siehe Artikel in Linkbox. Wenn auch er versucht über den Dingen zu stehen: „Die Briefwahl ist versiegelt. Ich werde mich damit keine Sekunde beschäftigen.“
Der 47-jährige Flachgauer, bis zuletzt ÖVP-Klubchef im Salzburger Landtag, übernahm mit seiner Wahl die Gesundheits- und Spitalsagenden von Parteikollegin Daniela Gutschi. Zudem hat Mayer auch noch Verkehr, Finanzen und die Baudirektion des Landes über.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.