Baum traf Auto und versperrte die Straße

Der Baum stürzte auf der Wiestal Landesstraße auf ein Auto und traf das Fahrzeug direkt auf der Motorhaube. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand. Der Baum versperrte daraufhin die Straße. Grund für den Zwischenfall war das Eschensterben. Eine kranke Esche stürzte ohne Außeneinwirkung einfach auf die Straße.