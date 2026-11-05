Ausrufezeichen von Salzburger Wintersporttalent

Noah Kallan liefert in der bisherigen Saisonvorbereitung bislang eine sehr solide Leistung ab. Im dritten Qualifikationsrennen belegte er den guten dritten Platz. Der Pongauer könnte sich ein Weltcup-Ticket für den Auftakt Ende November in Winterberg sichern.
Nicht mehr lange, dann beginnt die neue Wintersportsaison in vollen Zügen. In diesen Wochen werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen, um in Bestform hineinzustarten. Auf Österreichs Rodel-Asse wartet mit der Heim-WM in Innsbruck-Igls 2027 ein großes Highlight. Nach Trainingslagern in Lillehammer (Nor) und Sigulda (Let) weilt das rot-weiß-rote Team aktuell in Oberhof (D). Mit Noah Kallan ist auch ein junger Salzburger dabei, der um einen Platz im Weltcup-Team kämpft. Der 21-Jährige ist dabei – trotz seiner Verletzung im Sommer – bereits gut in Form und fährt vorne mit.
Kallan nur von Nico und David Gleirscher geschlagen
In Deutschland landete der Pongauer auf dem starken dritten Platz hinter den Gleirscher-Brüdern Nico und David. Rang vier belegte mit Fabio Zauser ebenfalls ein Nachwuchs-Talent. Vor dem Saisonauftakt im deutschen Winterberg am 28./29. November stehen noch zwei Qualifikationsläufe an. Kallan hat bislang jedoch schon gute Argumente für einen Platz im Weltcupteam gesammelt . . .
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