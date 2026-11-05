Ausrufezeichen von Salzburger Wintersporttalent

Nicht mehr lange, dann beginnt die neue Wintersportsaison in vollen Zügen. In diesen Wochen werden noch die letzten Vorbereitungen getroffen, um in Bestform hineinzustarten. Auf Österreichs Rodel-Asse wartet mit der Heim-WM in Innsbruck-Igls 2027 ein großes Highlight. Nach Trainingslagern in Lillehammer (Nor) und Sigulda (Let) weilt das rot-weiß-rote Team aktuell in Oberhof (D). Mit Noah Kallan ist auch ein junger Salzburger dabei, der um einen Platz im Weltcup-Team kämpft. Der 21-Jährige ist dabei – trotz seiner Verletzung im Sommer – bereits gut in Form und fährt vorne mit.