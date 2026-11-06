„Nicht gut genug!“ Salzburg steht nun unter Druck

Die erste echte Chance der Bullen ließ rund 70 Minuten auf sich warten. Tabakovic kam nach einer Ecke frei zum Ball, köpfte aber drüber. Fünf Minuten später stand das Stadion Kopf, die heimischen Fans bejubelten das 2:0. Nach Studium des Videoschiris nahm Referee Elcin Masiyev den Treffer aber zurück. Der Ball hatte sich in der Entstehung im Aus befunden. Sechs Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit vergab Verteidiger Drexler die Riesenchance auf den Ausgleich. Der Deutsche schoss Anderlechts Tormann Colin Coosemans ins Gesicht. „Mit Glück könnte es da auch ein Tor geben“, meinte Tabakovic, schloss aber gleich an: „Am Ende ist es eine völlig verdiente Niederlage.“