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FC Red Bull Salzburg

Sechs Mann fallen bei der Bewertung durch

Red Bull Salzburg
05.11.2026 21:43
Zum Verstecken: Krätzig (re.) und Co. enttäuschten beim RSC Anderlecht.
Zum Verstecken: Krätzig (re.) und Co. enttäuschten beim RSC Anderlecht.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Christoph Nister und Sebastian Steinbichler

Außer Spesen nichts gewesen! Der FC Red Bull Salzburg kassierte in der Europa League eine 0:2-Auswärtsniederlage beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht. Der Plan von Trainer Danny Röhl ging überhaupt nicht auf – das macht sich auch in der „Krone“-Bewertung bemerkbar.

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Christian Zawieschitzky 4
Er verhinderte ein Debakel! Beim 0:1 noch wie festgenagelt auf der Linie, rettete er mehrfach hochkarätig – gegen Cvetkovic (25.), Ambros (42.) und Bentayeb (87.).

Leo Morgalla 2
Oft zu überhastet im Spiel nach vorne. Hinten wurden ihm die Grenzen aufgezeigt.

Tim Drexler 3
Fand die wohl beste Chance in der 84. Minute vor. Defensiv war der Deutsche nicht immer auf der Höhe.

Valentin Zabransky 1
Es war nicht der Abend des Jungspunds. Von Beginn an mit unnötigen Fehlpässen und deshalb in Bedrängnis. Auch sein Stellungsspiel war diesmal nicht sehr gut.

Frans Krätzig 1
Sein unnötiges Foul verursachte den Freistoß zum 0:1. In der Offensive ging gar nichts, defensiv offenbarte er einmal mehr Schwächen.

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Abubakr Barry 2
Ein verkorkster Abend für den ansonsten so verlässlichen Gambier, der sich zahlreiche Fehlpässe leistete und nicht ins Spiel fand.

Bartosz Mazurek 3
Der Pole war engagiert, aber auch ideen- und glücklos.

Edmund Baidoo 1
Konnte aus seinem Speed kein Kapital schlagen und enttäuschte schwer.

Gaoussou Diakite 1
Der nächste schwache Auftritt in der Startelf. War wieder kein Faktor.

Yorbe Vertessen 2
Vor seiner Familie blieb auch der Belgier blass – wie die komplette Offensive.

Haris Tabakovic 1
Weitgehend aus dem Spiel genommen. Sein Kopfball in der 71. Minute war die erste Chance der Salzburger.

Jesper Lindström 4
Sorgte nach seiner Einwechslung für richtig Betrieb und war stärkster Feldspieler aus Salzburg.

Damir Redzic 2
Er kam für Vertessen und war genauso unscheinbar wie der 25-Jährige.

Soumaila Diabate 3
Fiel weder auf noch ab.

Karim Konate 0

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Trainer Danny Röhl 1
Der Matchplan ging daneben. Nach der Pause gab’s leichte Besserung, insgesamt war es aber zu wenig.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

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