Salzburger Christkindlmarkt wird heute aufgebaut

Es ist wieder so weit: Heute beginnen die Aufbauarbeiten des 52. Salzburger Christkindlmarktes am Dom- und Residenzplatz. 96 Marktstände werden innerhalb von drei Tagen an ihren Plätzen positioniert. Ab 19. Dezember ist der Markt wieder für alle geöffnet.
Warmer Punsch oder heiße Schokolade zu verschiedenen Schmankerln, dazu weihnachtliche Musik und die Liebsten mit dabei: Der Salzburger Christkindlmarkt öffnet ab 19. November seine Pforten wieder. Das beliebte Ziel von Einheimischen und Touristen bietet heuer Platz für insgesamt 96 Marktstände.
Die Weihnachtsdeko wie gewohnt hinzubekommen, bedeutet im Hintergrund viel Aufbauarbeit: Insgesamt werden 14 Kilometer Stromkabel und zwei Kilometer Stahlseile verlegt sowie vier Kilometer Tannengirlanden und drei Kilometer LED-Lichterketten angebracht.
Auch der beliebte Eislaufplatz am Mozartplatz öffnet heuer schon am 12. November, also eine Woche vor der offiziellen Christkindlmarkteröffnung. . Zur Eröffnung werden junge Eisläuferinnen des Eisteams Salzburg ihr Können mit beeindruckenden Kunststücken präsentieren.
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