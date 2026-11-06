Salzburger Christkindlmarkt wird heute aufgebaut

Warmer Punsch oder heiße Schokolade zu verschiedenen Schmankerln, dazu weihnachtliche Musik und die Liebsten mit dabei: Der Salzburger Christkindlmarkt öffnet ab 19. November seine Pforten wieder. Das beliebte Ziel von Einheimischen und Touristen bietet heuer Platz für insgesamt 96 Marktstände.

Die Weihnachtsdeko wie gewohnt hinzubekommen, bedeutet im Hintergrund viel Aufbauarbeit: Insgesamt werden 14 Kilometer Stromkabel und zwei Kilometer Stahlseile verlegt sowie vier Kilometer Tannengirlanden und drei Kilometer LED-Lichterketten angebracht.