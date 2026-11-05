Bullen sehen ein: „Absolut verdiente Niederlage“

Der FC Red Bull Salzburg musste sich in Anderlecht mit 0:1 geschlagen geben. Was die Bullen nach dem Spiel zu sagen hatten, erfahren Sie hier ...
Danny Röhl (Salzburg-Trainer):
„Wir haben die erste Halbzeit ein bisschen verschlafen. Die ersten zehn Minuten waren noch okay, dann ist Anderlecht besser reingekommen, wir hatten wenig Zugriff gegen den Ball. Das Beste vor der Pause war das Ergebnis, dass es nur ein 0:1 war, obwohl sie auch nicht ganz viele große Chancen gehabt haben. Wir haben zur Pause etwas angepasst, es war dann eine gute Reaktion von meiner Mannschaft. Wir waren 30 Minuten voll im Spiel, haben sie ein bisschen reingedrückt, hatten auch mit dem Kopfball von Haris und dem Ball, den der Torwart ins Gesicht bekommt, Aktionen, wo man ins Spiel zurückkommen könnte. Dann haben wir alles oder nichts gespielt, es ist normal, dass man dann Konter kriegt. Am Ende reicht auf diesem Level eine gute Halbzeit nicht.“
Haris Tabakovic (Salzburg-Kapitän):
„Es war eine absolut verdiente Niederlage. Die erste Halbzeit war sehr schlecht von uns, da waren sie sehr dominant, haben uns ausgespielt und hatten auch mehr Chancen. Wir haben da überhaupt keinen Zugriff gehabt und auch keine Torchance. In der zweiten Hälfte war es besser, mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht eine oder zwei Chancen reinmachen können. Alles in allem war es aber zu wenig, wir waren nicht genug griffig, nicht gut bei den zweiten Bällen und sie haben super gespielt. Enttäuschung ist natürlich da, heute können wir uns aufregen, morgen müssen wir nach vorne schauen.“
Yorbe Vertessen (Salzburg-Flügelspieler):
„Ich bin sehr enttäuscht, um ehrlich zu sein, war es einfach nicht gut genug von uns. Wir waren vom Start weg nicht scharf genug, nicht nahe genug dran an den Gegnern und sie waren auch wirklich stark von der ersten Minute an. Sie waren sogar besser, als wir es erwartet hatten. Sie haben verdient gewonnen, wir haben kein Mittel gegen sie gefunden. Ich weiß, dass wir mehr Qualität haben, wir es besser können, das müssen wir in den nächsten Spielen zeigen und auch Punkte einfahren.“
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