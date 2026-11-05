Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Stimmen zum Spiel

Bullen sehen ein: „Absolut verdiente Niederlage“

Europa League
05.11.2026 21:45
Haris Tabakovic und Christian Zawieschitzky sind enttäuscht.
Haris Tabakovic und Christian Zawieschitzky sind enttäuscht.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Red Bull Salzburg musste sich in Anderlecht mit 0:1 geschlagen geben. Was die Bullen nach dem Spiel zu sagen hatten, erfahren Sie hier ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Danny Röhl (Salzburg-Trainer):
„Wir haben die erste Halbzeit ein bisschen verschlafen. Die ersten zehn Minuten waren noch okay, dann ist Anderlecht besser reingekommen, wir hatten wenig Zugriff gegen den Ball. Das Beste vor der Pause war das Ergebnis, dass es nur ein 0:1 war, obwohl sie auch nicht ganz viele große Chancen gehabt haben. Wir haben zur Pause etwas angepasst, es war dann eine gute Reaktion von meiner Mannschaft. Wir waren 30 Minuten voll im Spiel, haben sie ein bisschen reingedrückt, hatten auch mit dem Kopfball von Haris und dem Ball, den der Torwart ins Gesicht bekommt, Aktionen, wo man ins Spiel zurückkommen könnte. Dann haben wir alles oder nichts gespielt, es ist normal, dass man dann Konter kriegt. Am Ende reicht auf diesem Level eine gute Halbzeit nicht.“

Haris Tabakovic (Salzburg-Kapitän):
„Es war eine absolut verdiente Niederlage. Die erste Halbzeit war sehr schlecht von uns, da waren sie sehr dominant, haben uns ausgespielt und hatten auch mehr Chancen. Wir haben da überhaupt keinen Zugriff gehabt und auch keine Torchance. In der zweiten Hälfte war es besser, mit ein bisschen Glück hätten wir vielleicht eine oder zwei Chancen reinmachen können. Alles in allem war es aber zu wenig, wir waren nicht genug griffig, nicht gut bei den zweiten Bällen und sie haben super gespielt. Enttäuschung ist natürlich da, heute können wir uns aufregen, morgen müssen wir nach vorne schauen.“

Lesen Sie auch:
Enttäuschung bei den Salzburgern
Keine Punkte ...
Nichts zu holen! Salzburg verliert in Anderlecht
05.11.2026

Yorbe Vertessen (Salzburg-Flügelspieler):
„Ich bin sehr enttäuscht, um ehrlich zu sein, war es einfach nicht gut genug von uns. Wir waren vom Start weg nicht scharf genug, nicht nahe genug dran an den Gegnern und sie waren auch wirklich stark von der ersten Minute an. Sie waren sogar besser, als wir es erwartet hatten. Sie haben verdient gewonnen, wir haben kein Mittel gegen sie gefunden. Ich weiß, dass wir mehr Qualität haben, wir es besser können, das müssen wir in den nächsten Spielen zeigen und auch Punkte einfahren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Europa League
05.11.2026 21:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
335.553 mal gelesen
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
116.868 mal gelesen
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
115.717 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
2982 mal kommentiert
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
646 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
546 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Europa League
Steirer enttäuschen
Heimniederlage! Sturm Graz verzweifelt an NK Celje
Die Stimmen zum Spiel
Bullen sehen ein: „Absolut verdiente Niederlage“
FC Red Bull Salzburg
Sechs Mann fallen bei der Bewertung durch
Roter Stern atmet auf
Prass trifft, aber Hoffenheim verpasst Sieg
Keine Punkte ...
Nichts zu holen! Salzburg verliert in Anderlecht

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf