Bullen sehen ein: „Absolut verdiente Niederlage“

Danny Röhl (Salzburg-Trainer):

„Wir haben die erste Halbzeit ein bisschen verschlafen. Die ersten zehn Minuten waren noch okay, dann ist Anderlecht besser reingekommen, wir hatten wenig Zugriff gegen den Ball. Das Beste vor der Pause war das Ergebnis, dass es nur ein 0:1 war, obwohl sie auch nicht ganz viele große Chancen gehabt haben. Wir haben zur Pause etwas angepasst, es war dann eine gute Reaktion von meiner Mannschaft. Wir waren 30 Minuten voll im Spiel, haben sie ein bisschen reingedrückt, hatten auch mit dem Kopfball von Haris und dem Ball, den der Torwart ins Gesicht bekommt, Aktionen, wo man ins Spiel zurückkommen könnte. Dann haben wir alles oder nichts gespielt, es ist normal, dass man dann Konter kriegt. Am Ende reicht auf diesem Level eine gute Halbzeit nicht.“