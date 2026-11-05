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Caritas sorgt für Zufluchtsort für Menschen in Not

Salzburg
05.11.2026 18:00
Mehr als nur ein Dach über dem Kopf: Das Haus Franziskus blickt auf zehn Jahre und rund 250.000 ...
Mehr als nur ein Dach über dem Kopf: Das Haus Franziskus blickt auf zehn Jahre und rund 250.000 Übernachtungen zurück.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Seit zehn Jahren bietet das Haus Franziskus der Caritas Salzburg obdachlosen Menschen einen sicheren Schlafplatz. Am Donnerstag wurde das Jubiläum gemeinsam gefeiert. Auch die „Krone“ war vor Ort.

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Für viele Menschen ist ein warmes Bett selbstverständlich. Für andere bedeutet es ein Stück Sicherheit in einer schwierigen Lebenslage. Seit zehn Jahren finden obdachlose Menschen im Haus Franziskus der Caritas Salzburg genau das: einen Schlafplatz, eine warme Mahlzeit und Menschen, die ihnen zuhören.

Am Donnerstag wurde das zehnjährige Bestehen der Einrichtung gefeiert. Auch die „Krone“ war bei der Jubiläumsveranstaltung vor Ort. Die Bilanz zeigt: Rund 250.000 Übernachtungen kamen in den vergangenen zehn Jahren zusammen. Umgerechnet müsste ein einzelner Mensch mehr als 700 Jahre lang jede Nacht im Haus Franziskus verbringen, um auf diese Zahl zu kommen.

Doch hinter jeder Nächtigung steht ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte. Viele suchen erst dann Hilfe, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. „Ein Schlafplatz in Schutz und Würde ist das Mindeste“, wurde bei der Feier seitens der Caritas betont.

Caritas-Direktorin Andrea Schmid weiß, dass es mit einem warmen Bett allein nicht getan ist. Offene Türen, eine warme Mahlzeit, Duschmöglichkeiten und persönliche Betreuung sollen den Menschen dabei helfen, wieder Fuß zu fassen. Rund 70 Bedürftige finden täglich den Weg in die Einrichtung. 

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Gerade jetzt, wo die Temperaturen sinken und Salzburg steigende Obdachlosenzahlen verzeichnet, zeigt sich die Bedeutung des Hauses. Denn für viele Betroffene ist das Haus Franziskus weit mehr als eine Unterkunft für die Nacht. Es ist ein Ort, auf den sie sich verlassen können.

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