Caritas sorgt für Zufluchtsort für Menschen in Not

Am Donnerstag wurde das zehnjährige Bestehen der Einrichtung gefeiert. Auch die „Krone“ war bei der Jubiläumsveranstaltung vor Ort. Die Bilanz zeigt: Rund 250.000 Übernachtungen kamen in den vergangenen zehn Jahren zusammen. Umgerechnet müsste ein einzelner Mensch mehr als 700 Jahre lang jede Nacht im Haus Franziskus verbringen, um auf diese Zahl zu kommen.