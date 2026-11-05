Jetzt steht Kran bei Hitlers abgebranntem Teehaus

Das Kehlsteinhaus, einst das von Adolf Hitler genutzte Teehaus, wird nach dem Brand winterfest gemacht und gesichert. Vor dem Feuer war das Gebäude ein beliebtes Ausflugsziel in den Berchtesgadener Alpen. Vor zwei Wochen soll ein mutmaßlicher Brandstifter dort auf 1834 Metern Seehöhe ein Feuer gelegt haben.