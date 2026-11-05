Jetzt steht Kran bei Hitlers abgebranntem Teehaus

Das Kehlsteinhaus, einst das von Adolf Hitler genutzte Teehaus, wird nach dem Brand winterfest gemacht und gesichert. Vor dem Feuer war das Gebäude ein beliebtes Ausflugsziel in den Berchtesgadener Alpen. Vor zwei Wochen soll ein mutmaßlicher Brandstifter dort auf 1834 Metern Seehöhe ein Feuer gelegt haben.
Die Sicherungsarbeiten beim einst von Adolf Hitler genutzten Gebäude sind nach dem Brand vor zwei Wochen in vollem Gange. Ein mutmaßlicher Brandstifter soll beim beliebten Ausflugsziel in den Berchtesgadener Alpen ein Feuer gelegt haben.
Am Donnerstag folgte der Aufbau eines Turmdrehkrans. Die Einzelkranteile dafür wurden per Helikopter auf 1834 Meter Seehöhe geflogen. Der Kran soll die bevorstehenden Sicherungsarbeiten bei der Ruine erleichtern. Gleichzeitig wird das Kehlsteinhaus wintersicher gemacht, um zusätzliche Schäden durch Witterungsverhältnisse zu vermeiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.