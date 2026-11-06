Mayer-Wahl lässt schwarz-blaue Koalition brodeln

Die ÖVP möchte so schnell wie möglich zur Tagesordnung übergehen. Edtstadler äußert sich nicht selbst zur Causa prima. „Wir blicken nach vorne. Das ist keine Belastung für die Koalition, es ist für uns kein Thema mehr“, heißt es aus ihrem Büro. FPÖ-Chefin Marlene Svazek bekräftigt dagegen noch einmal, dass es sicher keinen Koalitionsbruch ihrer Partei gegeben hat. Wolfgang Mayer habe sämtliche Stimmen der FPÖ erhalten.