Neue Züge, aber spürbare Einschnitte beim Bus

Zadra sieht die Hauptverantwortung für diese Entwicklung beim zuständigen Landesrat und dessen Mitstreitern. Konkret wirft er der Landesregierung vor, die Kommunen finanziell auszuhungern und sich anschließend aus der Schusslinie zu ziehen. „Bitschi setzt den Kurs fort, dass er für nichts zuständig ist und auch diese Kürzungen nicht zu verantworten hat, denn er verweist darauf, dass nicht er, sondern die Städte und Gemeinden die Kürzungen vorgenommen haben.“ Letztlich sei die Reaktion der Kommunen aber kein Wunder, da man ihnen gegenüber immer kommunizieren würde, dass kein Geld vorhanden sei.