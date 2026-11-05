14-Jähriger rastet vor Landesgericht aus

Zu den Vorwürfen: Der Schüler soll vergangenen Sommer eine 17-Jährige mit einem Butterfly-Messer bedroht haben. Schauplatz war der Sutterlüty-Supermarkt im Dornbirner Zentrum. Nach gegenseitigen Beleidigungen habe der damals 14-Jährige ein Messer gezogen, sich dem Mädchen genähert und gedroht: „Wenn du noch einmal so etwas zu mir sagst, dann mach ich etwas mit dir.“ Der Angeklagte, der zum Prozess in Handschellen vorgeführt wird, bestreitet das und behauptet, das vermeintliche Opfer gar nicht zu kennen. Auf erneute Nachfrage durch die Staatsanwältin rastet der 14-Jährige aus: „Ich bin doch nicht behindert! Wenn ich ein Messer in der Hand gehabt hätte, wären ja meine Fingerabdrücke drauf!“ Außerdem besitze er kein einziges Messer mehr. „Die hat mir meine Mutter Anfang des Jahres alle abgenommen.“