ÖSV-Dame schwärmt von ganz speziellem Training

„Emy“ hofft auf verlängertes Opening

Die aber Lust auf mehr macht. „Hier in Zukunft neben dem Riesentorlauf auch einen Weltcup-Super-G zu haben, wäre sicherlich sehr lässig“, ist die Atomic-Pilotin von den Plänen von Sölden-Mastermind Jakob „Jack“ Falkner begeistert.

„Wir sind allein vom Skitunnel bis zur Einfahrt Steilhang schon 50 Sekunden gefahren – bis ganz unten wären es sicher 1:05 bis 1:10 Minuten Fahrzeit, je nach Kurssetzung.“ Ob das Weltcup Opening am Söldener Gletscher aber tatsächlich auf ein zweites Wochenende ausgeweitet wird, steht derzeit noch in den Sternen.