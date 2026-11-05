Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das war Gold wert“

ÖSV-Dame schwärmt von ganz speziellem Training

Ski Alpin
05.11.2026 19:25
Emily Schöpf hat einen Fixplatz für die kommende Weltcup-Super-G-Saison.
Emily Schöpf hat einen Fixplatz für die kommende Weltcup-Super-G-Saison.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Am 14. November wird der alpine Skiweltcup der Damen mit dem Slalom im finnischen Levi fortgesetzt. Bis die Speed-Ladies in Beaver Creek (US) erstmals um Weltcuppunkte fahren dürfen, dauert es hingegen noch mehr als einen Monat. Untätig sind die ÖSV-Abfahrerinnen allerdings nicht – ganz im Gegenteil...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Dieses Training war für mich definitiv Gold wert“, schwärmte Emily Schöpf, nachdem sie zuletzt in Sölden einige Super-G-Tage absolvieren konnte. „Wie oft bekommt man schon die Chance auf einem so selektiven Hang, mit einer so gewaltig gut präparierten Piste zu trainieren.“ Nicht oft! Für die 26-jährige Tschaggunserin war es sogar eine Premiere am Rettenbachferner.

„Emy“ hofft auf verlängertes Opening
Die aber Lust auf mehr macht. „Hier in Zukunft neben dem Riesentorlauf auch einen Weltcup-Super-G zu haben, wäre sicherlich sehr lässig“, ist die Atomic-Pilotin von den Plänen von Sölden-Mastermind Jakob „Jack“ Falkner begeistert.
„Wir sind allein vom Skitunnel bis zur Einfahrt Steilhang schon 50 Sekunden gefahren – bis ganz unten wären es sicher 1:05 bis 1:10 Minuten Fahrzeit, je nach Kurssetzung.“ Ob das Weltcup Opening am Söldener Gletscher aber tatsächlich auf ein zweites Wochenende ausgeweitet wird, steht derzeit noch in den Sternen.

Lesen Sie auch:
Jack Falkner im „Krone“-Talk vor dem Auftakt in Sölden, wo Julia Scheib 2025 zum Sieg raste.
Sport Tv Logo
Sölden-Boss Falkner
„Machen uns am Gletscher keine Sorgen um Skisport“
19.10.2026
Sport Tv Logo
„Amtssprache“ Englisch
Schöpf und Spielberger pfeilschnell mit „Lotus“
19.09.2026
Die Akkus waren leer
Große Erleichterung bei Premierensiegerin Schöpf
05.02.2026
Vorarlberg-Armada
Gleich sieben Ländle-Speedgirls in St. Moritz
11.12.2025

Erst ins Zillertal, dann nach Kanada
Fix ist hingegen, dass es für Schöpf und ihre Speed-Teamkolleginnen heute ins Zillertal anreisen. „Da stehen in Hippach drei, vier Riesentorlauf-Tage auf dem Programm“, verrät die Polizeisportlerin. „Da geht es vor allem darum, dass wir vor unserem Überseetrip noch einige Einheiten auf Kunstschnee absolvieren können.“

Der startet am 18. November und führt das Team von ÖSV-Trainer Christoph Plöchl wie schon im Winter 2025 ins kanadische Nakiska. „Die haben dort schon sehr gute Bedingungen“, weiß „Emy“. „So gut, dass sie sogar schon morgen die Saison eröffnen können.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
05.11.2026 19:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
335.238 mal gelesen
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
115.174 mal gelesen
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
114.897 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
3047 mal kommentiert
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
644 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
546 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Ski Alpin
Für neuen Ski-Hit
„Yuppididuh“: Ehemaliger ÖSV-Star wird zu Heino
„Das war Gold wert“
ÖSV-Dame schwärmt von ganz speziellem Training
Slalom-Asse startklar
Quali-Dominator steht vor siebtem Levi-Streich
Sport Tv Logo
Keine Übersee-Rennen
Entzündung! ÖSV-Athlet verpasst den Weltcupstart
Wochenlanger Ausfall
Drama kurz nach Weltcup-Debüt: ÖSV-Ass verletzt!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf