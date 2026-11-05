ÖSV-Dame schwärmt von ganz speziellem Training

Am 14. November wird der alpine Skiweltcup der Damen mit dem Slalom im finnischen Levi fortgesetzt. Bis die Speed-Ladies in Beaver Creek (US) erstmals um Weltcuppunkte fahren dürfen, dauert es hingegen noch mehr als einen Monat. Untätig sind die ÖSV-Abfahrerinnen allerdings nicht – ganz im Gegenteil...
„Dieses Training war für mich definitiv Gold wert“, schwärmte Emily Schöpf, nachdem sie zuletzt in Sölden einige Super-G-Tage absolvieren konnte. „Wie oft bekommt man schon die Chance auf einem so selektiven Hang, mit einer so gewaltig gut präparierten Piste zu trainieren.“ Nicht oft! Für die 26-jährige Tschaggunserin war es sogar eine Premiere am Rettenbachferner.
„Emy“ hofft auf verlängertes Opening
Die aber Lust auf mehr macht. „Hier in Zukunft neben dem Riesentorlauf auch einen Weltcup-Super-G zu haben, wäre sicherlich sehr lässig“, ist die Atomic-Pilotin von den Plänen von Sölden-Mastermind Jakob „Jack“ Falkner begeistert.
„Wir sind allein vom Skitunnel bis zur Einfahrt Steilhang schon 50 Sekunden gefahren – bis ganz unten wären es sicher 1:05 bis 1:10 Minuten Fahrzeit, je nach Kurssetzung.“ Ob das Weltcup Opening am Söldener Gletscher aber tatsächlich auf ein zweites Wochenende ausgeweitet wird, steht derzeit noch in den Sternen.
Erst ins Zillertal, dann nach Kanada
Fix ist hingegen, dass es für Schöpf und ihre Speed-Teamkolleginnen heute ins Zillertal anreisen. „Da stehen in Hippach drei, vier Riesentorlauf-Tage auf dem Programm“, verrät die Polizeisportlerin. „Da geht es vor allem darum, dass wir vor unserem Überseetrip noch einige Einheiten auf Kunstschnee absolvieren können.“
Der startet am 18. November und führt das Team von ÖSV-Trainer Christoph Plöchl wie schon im Winter 2025 ins kanadische Nakiska. „Die haben dort schon sehr gute Bedingungen“, weiß „Emy“. „So gut, dass sie sogar schon morgen die Saison eröffnen können.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.