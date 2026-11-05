Vorarlbergs „Herr der Lüfte“ flog in die Pension

Herausragendes fliegerisches Können

Kein Wunder also, dass die Geschäftsleitung bei seiner letzten Landung am Mittwoch – gemeinsam mit Familienmitgliedern, Freunden und zahlreichen Weggefährten – Spalier stand. Anschließend wurde der „Captain“ entsprechend gewürdigt: für seine Loyalität, für sein herausragendes fliegerisches Können, für seine Verdienste um das Unternehmen. Walter Seifert hat als Fluglehrer eine ganze Generation von Piloten ausgebildet, vor allem aber hat bei seinen unzähligen Rettungsflügen auch vielen Menschen das Leben gerettet. Da kann man nur applaudieren.