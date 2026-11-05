Neos und SPÖ knöpfen sich „Showman“ Wallner vor

Gamon: Wallner soll endlich liefern

Die Antwort der Vorarlberger Neos-Landesvorsitzenden ließ nicht lange auf sich warten – und fiel sehr deutlich aus: „Hören Sie auf mit den Ausreden – es ist Ihre höchstpersönliche Aufgabe, endlich zu liefern“, giftete Claudia Gamon via Presseaussendung. Wallner sitze selbst in der Steuerungsgruppe der Reformpartnerschaft und führe derzeit den Vorsitz der Landeshauptleute – genau in jenem Halbjahr, in dem Ergebnisse auf den Tisch gelegt werden müssen. Wer am Verhandlungstisch ganz vorn sitze, könne die Verantwortung nicht einfach nach Wien abschieben.