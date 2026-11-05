Lenker lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

In Vorarlberg wollte ein Autofahrer am Donnerstag in den frühen Morgenstunden einer Polizeikontrolle entgehen und drückte aufs Gas. Die wilde Verfolgungsjagd sorgte für einige brenzlige Situationen im Straßenverkehr – nun werden Zeugen gesucht.
Um exakt 2.22 Uhr wollten Polizeibeamte am Donnerstag in Bregenz einen Autolenker stoppen. Doch dieser brachte sein Fahrzeug keineswegs zum Stillstand, sondern beschleunigte es. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Die Route des Lenkers, der viel zu schnell unterwegs war, führte nach Hard, Lauterach und Wolfurt, ehe er dort auf die Rheintalautobahn (A14) auffuhr.
Schließlich raste der Mann wieder zurück nach Bregenz, in der Landeshauptstadt fand die wilde Jagd dann ein jähes Ende, er wurde von der Polizei gestoppt. Zuvor jedoch hatte der Lenker für einige heikle Situationen im Straßenverkehr gesorgt. So gefährdete er unter anderem eine Person in der Heldendankstraße (Bregenz) auf Höhe des dortigen Hofer-Supermarkts.
Zeugen gesucht
Die Stadtpolizei Bregenz bittet nun diesen Passanten, sich zu melden. Auch andere Personen, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Exekutive in Verbindung zu setzen, selbiges gilt für etwaige Zeugen der Flucht.
Hinweise nimmt die Stadtpolizei Bregenz unter +43 5574 410 1231 entgegen.
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