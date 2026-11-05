Lenker lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Schließlich raste der Mann wieder zurück nach Bregenz, in der Landeshauptstadt fand die wilde Jagd dann ein jähes Ende, er wurde von der Polizei gestoppt. Zuvor jedoch hatte der Lenker für einige heikle Situationen im Straßenverkehr gesorgt. So gefährdete er unter anderem eine Person in der Heldendankstraße (Bregenz) auf Höhe des dortigen Hofer-Supermarkts.