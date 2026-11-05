Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Starker Auftritt

Triathlet begeistert bei Olympia mit Bestzeiten

Vorarlberg
05.11.2026 13:25
Raphael Künz (Nr. 27) schlug sich in Dakar ausgezeichnet.
Raphael Künz (Nr. 27) schlug sich in Dakar ausgezeichnet.(Bild: Michael Meindl, www.michaelmeindl.com)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Am Mittwoch hatten die Beachvolleyballer Paul Hohenauer und Martin Poinstingl sensationell Gold bei den Youth Olympic Games (YOG) im Senegal geholt, das erste für Österreich bei den Spielen in Dakar. Am Donnerstag mischte dann auch erstmals ein Vorarlberger bei „Jugendolympia“ mit und sorgte gleich für Schlagezeilen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Legenden-Alarm beim Triathlon-Bewerb der Burschen – ein Sprint mit 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen -in Dakar. Alistair Brownlee war da, Olympiasieger 2012 in London und vier Jahre später in Rio de Janeiro gleich noch einmal. Obwohl Chef de Mission beim Team GB stand er auch Athleten anderer Nationen nach dem Bewerb für Fragen zur Verfügung, nahm sich viel Zeit für die Up-and-coming-Stars im Swim-Bike-Run.

Lesen Sie auch:
Paul Hohenauer und Martin Poinstingl gewannen Gold bei den Jugendspielen.
Beachvolleyball
Österreicher-Duo holt historisches Olympiagold
04.11.2026
Olympische Spiele
Drei Youngsters gehen in Dakar auf Medaillenjagd
04.11.2026

Die Medaillen überreichte Vincent Luis, seines Zeichens amtierender Ironman-Weltmeister und Bronzemedaillen-Gewinner 2021 in Tokio. Und ja, viel hat nicht gefehlt und Raphael Künz wäre in den Genuss gekommen, eine solche vom Hawaii-Champion 2026 zu erhalten.Weil die geplante Taktik, in der zweiten Disziplin, dem Radfahren, „all in, all out“ zu gehen, um sich einen Vorsprung für das Laufen herauszufahren, fast aufgegangen wäre.

Schlägerei beim Schwimmen
„Es war ein brutal harter Tag! Im Vorfeld wurde viel über die Bedingungen gesprochen, aber die waren kein Problem. Das Tempo war einfach verdammt hoch“, so der Vorarlberger, der vor Ort von Vater Simon betreut wurde. Nach dem Schwimmen auf Platz 25 („Ich bin leider in eine Schlägerei gekommen!“) schaltete Künz einen Gang hoch. Operation Attacke! „Ich musste alles geben, um zur Spitze aufzuschließen, das war richtig hart. Aber es hat sich ausgezahlt“, fuhr der 17-Jährige die schnellste Radzeit des Tages.

Raphael Künz begeisterte auf dem Rad und in der Wechselzone.
Raphael Künz begeisterte auf dem Rad und in der Wechselzone.(Bild: Michael Meindl, www.michaelmeindl.com)

Und auch den zweiten Wechsel absolvierte kein Athlet schneller als das ÖTRV-Talent, der als Erster auf die Laufstrecke ging. Dort wurde Künz vom Gejagten aber schnell zum Jäger und schlussendlich jagte er seinem Minimal-Ziel - einem Top-Ten-Ergebnis – erfolgreich hinterher: Platz 10.

Bike-Zeit nur kleiner Trost
„Ich habe alles gegeben, alles reingehaut, was heute im Tank war. Leider hatte ich nicht die Laufbeine, die es gebraucht hätte, um ganz nach vorne zu laufen.“ Dementsprechend war auch der beste Bike-Split nur ein kleiner Trost. „Ich nehme das gerne mit, aber die Ziellinie kommt beim Triathlon nach dem Laufen“, so Künz, der beim EYOF 2025 in Skopje noch als Radfahrer am Start war.

Auf der Lufstrecke waren die Akkus schon etwas leer.
Auf der Lufstrecke waren die Akkus schon etwas leer.(Bild: Michael Meindl, www.michaelmeindl.com)

Begeistert zeigte sich der Nachwuchs-Triathlet von Organisation und Stimmung: „Die Strecke war richtig gut und die Stimmung einfach perfekt. Wahnsinn, wie viele Menschen entlang der Rad- und Laufstrecke waren und uns angefeuert haben.“ Nun geht es in die Off-Season, immerhin steht auch die Matura auf dem Programm. Die Trainingslager werden erst noch geplant, auch der Einstieg nächste Saison ist noch offen.

Eines ist aber schon jetzt klar: „Die Erfahrung Olympische Jugendspiele war richtig cool, das nehme ich aus Senegal mit. Hoffentlich klappt es irgendwann auch mit Olympischen Spielen!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
05.11.2026 13:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
2° / 8°
Symbol wolkig
Bludenz
0° / 10°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
1° / 8°
Symbol wolkig
Feldkirch
-1° / 8°
Symbol wolkig

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Autofahrerin filmt: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
326.685 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
109.950 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
107.978 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3105 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
628 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
536 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Mehr Vorarlberg
Starker Auftritt
Triathlet begeistert bei Olympia mit Bestzeiten
Abstand halten!
Extrem seltener Vogel in Vorarlberg gesichtet
Razzien in Österreich
Millionenbetrug mit Luxuskarossen: Festnahmen!
Heftige Kollision
Auto landete nach Crash auf den Bahngleisen
Bittere Revanche
Grabher in Kolumbien frühzeitig ausgeschieden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf