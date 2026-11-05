Triathlet begeistert bei Olympia mit Bestzeiten

Schlägerei beim Schwimmen

„Es war ein brutal harter Tag! Im Vorfeld wurde viel über die Bedingungen gesprochen, aber die waren kein Problem. Das Tempo war einfach verdammt hoch“, so der Vorarlberger, der vor Ort von Vater Simon betreut wurde. Nach dem Schwimmen auf Platz 25 („Ich bin leider in eine Schlägerei gekommen!“) schaltete Künz einen Gang hoch. Operation Attacke! „Ich musste alles geben, um zur Spitze aufzuschließen, das war richtig hart. Aber es hat sich ausgezahlt“, fuhr der 17-Jährige die schnellste Radzeit des Tages.