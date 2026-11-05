Handy am Steuer: Über 4300 Delikte im Ländle

Reaktion wie bei Alkohol

VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk kritisiert, dass bei vielen Verkehrsteilnehmern das Bewusstsein für die Gefahr fehle. Dabei ist die Datenlage eindeutig: Wer beim Fahren ein Mobiltelefon am Ohr hält, reagiert ähnlich schlecht wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille. Beim Lesen von Nachrichten ist man laut Untersuchungen rund zwei Sekunden im Blindflug unterwegs – bei einem überschaubaren Tempo von 50 km/h legt das Fahrzeug in dieser Zeit fast 30 Meter zurück, was im Ernstfall fatale Folgen haben könnte.