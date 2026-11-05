Rätsel um Schwärme von riesigen Welsen im Bodensee

Der größte Räuber im Bodensee

Der Europäische Wels (Silurus glanis) gilt als die größte Süßwasserraubfischart Europas. Adulte Artgenossen können mehrere Meter lang werden, bis zu 200 Kilogramm auf die Waage bringen und ein stolzes Alter von bis zu 100 Jahren erreichen – auch aus dem Bodensee werden immer wieder Rekordexemplare gezogen. Mit ihren langen Barteln, ihrem ausgeprägten Geruchssinn und dem empfindlichen Seitenlinienorgan orten die Räuber ihre Beute auch bei schlechter Sicht.